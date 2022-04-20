ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 96

Yeni yorum
 
Serqey Nikitin # :

Çalışan araca gelince...

Bahane ürettiğimi düşünmesinler diye bir şey yayınlamak istemedim...

Ama sonuçlar dikkat çekici...


Demo .... uuuu ... :(((

hatta biraz hayal kırıklığı

kusura bakma :-)

 
Yuriy Zaytsev # :

Demo .... uuuu ... :(((

hatta biraz hayal kırıklığı

kusura bakma :-)

Yuri, olmaz. Şimdi Sensei gelip ona deli moron diyecek, ondan başka bir cevap beklememelisin.

 
Vitaly Muzichenko # :

Yuri, olmaz. Şimdi Sensei gelip ona deli moron diyecek, ondan başka bir cevap beklememelisin.

Eh, bu durumda "moron" olmak bile onurlu olacak,)

 
Maxim Kuznetsov # :

En azından batırdılar :-)

Bu yüzden Yuri sordu

 

Altın analizi:



Piyasanın MEVCUT durumu - yükseliş eğilimi.

 
Serqey Nikitin # :

Altın analizi:



Piyasanın MEVCUT durumu - yükseliş eğilimi.

burada, belki de, tüm TF'lerdeki duruma bakmak ve daha sonra tek bir TF'deki trendi değil, küresel trendi hesaplayarak toplama yapmak ilginçtir.

ps


W1 D1 H12 H4 H3 netleştirme H8 H6 yukarı - yani sonuç olarak trend yükseliyor

ÖRNEK (bu altın strateji için):

W1 - düz

D1 - düz

H12 - düz

H8 - yukarı trend

H6 - yukarı trend

Н4 - düz

Н3 - düz

Н2 - düz

 
Yuriy Zaytsev # :

burada, belki de, tüm TF'lerdeki duruma bakmak ve daha sonra tek bir TF'deki trendi değil, küresel trendi hesaplayarak toplama yapmak ilginçtir.

Expert Advisor böyle çalışır... SADECE belirli bir çizelge listesinden TÜM göstergelerin yönleri çakıştığında bir pozisyon açar...
[Silindi]  
XAUUSDH2 Hedefi 1968.71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Serqey Nikitin # :
Expert Advisor böyle çalışır... SADECE belirli bir çizelge listesinden TÜM göstergelerin yönleri çakıştığında bir pozisyon açar...

Pozisyon kapanışı, genel trendden daha küçük bir grafikte ayarlanabilir...

Örneğin: H8 grafiğindeki indeks 3'e göre - gösterge sıfırı geçtiğinde... (veya başka bir şekilde...))



 

Sabah, GOLD-6.22 geleceği oynuyor gibi görünüyor,

Seviyeleri göremiyorum), belki 1950 alanına daha yakın

1...8990919293949596979899100
Yeni yorum