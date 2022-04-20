ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 96
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çalışan araca gelince...
Bahane ürettiğimi düşünmesinler diye bir şey yayınlamak istemedim...
Ama sonuçlar dikkat çekici...
Demo .... uuuu ... :(((
hatta biraz hayal kırıklığı
kusura bakma :-)
Demo .... uuuu ... :(((
hatta biraz hayal kırıklığı
kusura bakma :-)
Yuri, olmaz. Şimdi Sensei gelip ona deli moron diyecek, ondan başka bir cevap beklememelisin.
Yuri, olmaz. Şimdi Sensei gelip ona deli moron diyecek, ondan başka bir cevap beklememelisin.
Eh, bu durumda "moron" olmak bile onurlu olacak,)
En azından batırdılar :-)
Bu yüzden Yuri sordu
Altın analizi:
Piyasanın MEVCUT durumu - yükseliş eğilimi.
Altın analizi:
Piyasanın MEVCUT durumu - yükseliş eğilimi.
burada, belki de, tüm TF'lerdeki duruma bakmak ve daha sonra tek bir TF'deki trendi değil, küresel trendi hesaplayarak toplama yapmak ilginçtir.
ps
W1 D1 H12 H4 H3 netleştirme H8 H6 yukarı - yani sonuç olarak trend yükseliyor
ÖRNEK (bu altın strateji için):
W1 - düz
D1 - düz
H12 - düz
H8 - yukarı trend
H6 - yukarı trend
Н4 - düz
Н3 - düz
Н2 - düz
burada, belki de, tüm TF'lerdeki duruma bakmak ve daha sonra tek bir TF'deki trendi değil, küresel trendi hesaplayarak toplama yapmak ilginçtir.
Expert Advisor böyle çalışır... SADECE belirli bir çizelge listesinden TÜM göstergelerin yönleri çakıştığında bir pozisyon açar...
Pozisyon kapanışı, genel trendden daha küçük bir grafikte ayarlanabilir...
Örneğin: H8 grafiğindeki indeks 3'e göre - gösterge sıfırı geçtiğinde... (veya başka bir şekilde...))
Sabah, GOLD-6.22 geleceği oynuyor gibi görünüyor,
Seviyeleri göremiyorum), belki 1950 alanına daha yakın