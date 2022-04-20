ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 13
Satın alma zamanı?
Ben de öyle düşünüyorum, ama dolarla ilgili küresel durum beni korkutuyor, yarın tüm varlıklar için dolar karşısında bir geri dönüş başlarsa, o zaman alabilirsin ...
Yarın belki çok geç olacak, satın alırsan bugün daha iyi.
Her halükarda, oranın kararlaştırılmasından en geç 3 saat sonra.
Ve böylece, hala düşmek için yer var ... ancak, ruble (Si) cinsinden param var, bu yüzden altın hayal etmeye gerek yok.
Bildiğiniz gibi altının fiyatı şu formülle hesaplanan dolar endeksine bağlıdır.
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036);
Ama FORTS'ta USD/SEK yok ama AUDU var, sadece bu para birimi altına çok bağlı.
USD/SEK'i AUD/USD ile nasıl doğru bir şekilde değiştireceğinize dair bir fikriniz var mı?
aptalca USD / SEK'i AUD / USD ile değiştirin, fark önemsizdir, katsayınızı seçebilirsiniz, teorik olarak negatif olmalıdır
alt penceredeki göstergede, mavi çizgi normal bir endeks, kırmızı olan ise AUDUSD ile
Teşekkürler, deneyeceğim...
Borsada, özellikle SP500 endeksindeki düşüşün arka planında, altın istikrarlı bir şekilde yükseliyor, günlük grafiğe bakın:
Sadece doğru giriş noktasını bulmanız gerekiyor.
Hey!
1130'da altın almalı mıyım?
Altın iyi yükseldi, sen bir altın uzmanısın.
Belki satmanın zamanı gelmiştir, yoksa hala bekliyor muyuz?
bu Wikipedia'dan bir formül, dolar endeksi her yıl yeniden hesaplanıyor, ihsmarkit.com web sitesinde "markit_iboxxfx_index" google'a gitmeniz gerekiyor - burada 2019 için dünya para birimlerinin kullanım hacmini analiz ediyorlar:
FXUSD avro %41,55
FXUSD CAD %28.73
FXUSD JPY %15.76
FXUSD GBP 8.69%
FXUSD CHF %5,27
onlar. hesaplama DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);
ancak ilk çarpan hakkında herhangi bir bilgi görmedim, bu yüzden yıllara göre veri ekledim, plakaları kullanarak herhangi bir para biriminin endeksini yapabilirsiniz, ancak IMHO, bunların hepsi temel veriler, ticaret için uygun değiller
Hey Serezha!
Uzun bir süre, mevcut ve sonraki vadeli işlemler arasındaki fark 50 puan civarındaydı.
Şimdi - 92 puan (zaten 7 ay), bu, piyasanın varlığın daha fazla büyümesini beklediğini gösteriyor.
Ancak USD Endeksinin oynaklığı ile ilgili kısa vadeli "başarısızlıklar" olabilir.
Katma
Ama ben çoktan sattım :)