ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 27
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
el satıyormusun
Evet
kaybetme işlemleri normaldir, ticaretin genel sonucu olumlu olmalıdır. Ancak işlem yapabilmek için betonarme temellerin olması gerekir. Örneğin, önceki 3 yıla ait istatistikler kaydırıldı. Orada birileri bir tür analitik demiş olsa bile, doğru olduğundan emin olmak için tarihe karşı da kontrol edilmesi gerekiyor.
tekrar büyür - 2000 beyler?
Pekala, altın düşmemeli, bu, ister yangın ister sel olsun, binlerce yıl boyunca herhangi bir hesaplamada ilk varlıktır - altın her şeye dayanacak ve hayatta kalacaktır.
Ayrıca bunun herhangi bir krizde herhangi bir miktarda basılabilecek kağıt olmadığını ve değer kaybettiğini unutmayın.
Pekala, altın düşmemeli, bu, ister yangın ister sel olsun, binlerce yıl boyunca herhangi bir hesaplamada ilk varlıktır - altın her şeye dayanacak ve hayatta kalacaktır.
Ayrıca bunun herhangi bir krizde herhangi bir miktarda basılabilecek kağıt olmadığını ve değer kaybettiğini unutmayın.
tekrar büyür - 2000 beyler?
zaten kampanya yok, tarihsel seviye yok, bu nedenle gün içinde geri dönüşler başladı
zaten kampanya yok, tarihsel seviye yok, bu nedenle gün içinde geri dönüşler başladı
1000 dolarlık tarihsel bir seviye de yoktu, o zaman ortaya çıktı ve şimdi tarihe geçti.
2000 doları bekliyoruz ve 3 yıl içinde altın için bu kadar düşük bir fiyatı hatırlıyoruz.