Mikhail Simakov :

el satıyormusun

Evet
 
Александр :
Evet

kaybetme işlemleri normaldir, ticaretin genel sonucu olumlu olmalıdır. Ancak işlem yapabilmek için betonarme temellerin olması gerekir. Örneğin, önceki 3 yıla ait istatistikler kaydırıldı. Orada birileri bir tür analitik demiş olsa bile, doğru olduğundan emin olmak için tarihe karşı da kontrol edilmesi gerekiyor.

 
satın alma zamanı!
 
Altına hücum devam ediyor!
 
tekrar büyür - 2000 beyler?
 
Mikhail Simakov :
Pekala, altın düşmemeli, bu, ister yangın ister sel olsun, binlerce yıl boyunca herhangi bir hesaplamada ilk varlıktır - altın her şeye dayanacak ve hayatta kalacaktır.

Ayrıca bunun herhangi bir krizde herhangi bir miktarda basılabilecek kağıt olmadığını ve değer kaybettiğini unutmayın.

 
Vitaly Muzichenko :

Bütün bunlar bir teori, altın spekülasyonu üzerinden nasıl para kazanılır?
 
Bir saat daha tutacağım ve kapatacağım
 
Mikhail Simakov :
zaten kampanya yok, tarihsel seviye yok, bu nedenle gün içinde geri dönüşler başladı

 
Sergey Lazarenko :

1000 dolarlık tarihsel bir seviye de yoktu, o zaman ortaya çıktı ve şimdi tarihe geçti.

2000 doları bekliyoruz ve 3 yıl içinde altın için bu kadar düşük bir fiyatı hatırlıyoruz.

