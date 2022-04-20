ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 89

Yeni yorum
 

Altın madencisi NEM hisseleri bugün altınla iyi performans gösterdi


 

XAUEUR'da işlem yapın


 

Barrick Gold Corporation, altın madenciliğinde dünya liderlerinden biri olan Kanadalı bir madencilik şirketidir.


 
mixail789 mixajlof # :

Barrick Gold Corporation, altın madenciliğinde dünya liderlerinden biri olan Kanadalı bir madencilik şirketidir.


seni altınla uğraşırken izliyorum)
 
diman1982 # :
seni altınla uğraşırken izliyorum)

Bir miktar )

 
Sırada nereye gidiyoruz?
 

Tüccar için asıl mesele, ne zaman piyasada olunacağı ve ne zaman pozisyonu sabitleyip piyasadan uzak durmak gerektiğidir?...

Ve her Tüccar bu anlara kendisi karar verir!


[Silindi]  

XAU\USD-H4 hedefi 1872.23

XAUUSDH4 1872.23

 

AU hisse anlaşması. AngloGold Ashanti, Barrick Gold ve Newmont Mining'den sonra altın üretiminde dünyada üçüncü sırada yer alan Güney Afrikalı bir madencilik şirketidir.


 
Vitaly Muzichenko # :
Sırada nereye gidiyoruz?

Yukarıyken yüksek bir olasılık derecesi ile.

1...828384858687888990919293949596...100
Yeni yorum