ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 70

VVT :

VE? Bir aşı vardı - altın düştü. Hisse senetleri neden düşmeli?

ikinci kademe risk, uzun bir krizde işletme sermayesi eksikliği. bu kriz uzun.

 
Vladimir Baskakov :
tabii ki bira hakkında. ve balon 29 ve 39 çok alakalı. covid ve kabarcık. covid şemsiye gibi gider.

Valeriy Yastremskiy :

Daha da kötü bir benzetme: bir baloncuk ve covid. Altın hakkında tema
 
Vladimir Baskakov :
kabarcık altın her zaman bağlıdır. Patladığında veya söndüğünde.

Valeriy Yastremskiy :

Yazılarınızdan beynim yandı.
 
Vladimir Baskakov :
Suçlu değil. Suçlu beyindir) İyi için, 21 yaşında bir balon krizi, zamanla test edilmemiş para toplayan çok fazla yeni yenilik (AI dahil) olurdu. Covid kilitlenmeleri nedeniyle daha erken başladı. Altın, birinci kademenin bir varlığı olarak büyümede önceliklidir. basit görünüyor)

 
Valeriy Yastremskiy :

Paralel çizersek; birinci dünya savaşı ve ispanyol gribi nüfusun büyük bir kısmını alt üst etti ve altın fiyatını düşürdü, hafif bir artıştan sonra, 20'li yılların hisse senedi balonu büyümeyi durdurdu çünkü hisse senetlerine yatırım yapmak daha karlıydı, büyük bunalım yükseldi altın fiyatı, ikinci dünya fiyatı yine düşürdü, kesinlikle bir bağlantı var)

altın zirveyi işaretler

VVT :

Sizce hisseler neden düşmeli?

Tabii ki yapmalılar. Balon süresiz olarak şişemez ve zaten eşiğinde.

İşte aptalca bir makale: https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6

Matbaa açıldığında altın büyür. Covid tüm kışı boğarsa, ülkeler kağıt basmak zorunda kalacak. Sadece bu metalin büyümesine yol açacaktır.
