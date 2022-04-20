ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 55
Grafiğe göre, bir şeylerin olması gerektiği ve fiyatın büyük olasılıkla düşeceği açıktır.
Bir ağaç gibi bir kurs süresiz olarak büyüyemez ve dinlenmeniz gerekir.
Ağustos zirvesi kayıp. Nereye gidecek?
Geriye dönük bir grafik gösterip nereye gidiyoruz diye sormak çok doğru değil. Bu grafik şimdiden geçmişe yöneliktir ve bir referans noktası vardır - altın standardının ölümü.
Tamam cevaplayayım - altın standardına dönersek altının cari dolardaki fiyatı ons başına 5-7 bin dolar olacak ve artacak.
Bunun küresel bir felaket olduğunu anlıyorum, ama bu doğru.
Sen bizim "Açıkça Kaptan"ımızsın!
Ve çitin üzerine altının fiyatının güneş aktivitesinin döngülerine ve gümüşe - ayın evrelerine - bağlı olduğunu yazarsam buna inanır mısınız?
Elbette, para birimi, bitcoinler, endeksler vb. dahil olmak üzere diğer herhangi bir emtia gibi altının maliyeti dolar cinsindendir. Ve tabii ki, altın, ünlü dolar endeksi de dahil olmak üzere, dünyadaki diğer tüm zihinsel ve zihinsel olmayan araçlarla ilişkilidir. Ancak bu korelasyon çok zayıf ve spesifiktir. Bu nedenle, altının maliyetinin doğrudan dolar endeksine bağlı olduğunu söylemek güvenlidir.
Ancak burada merak uyandıran şey, güneşin döngüleri ile bazı tarihi olaylar arasındaki bağlantının bulunabilmesidir. (aynı zamanda pazar)
Tabii ki, çitin üzerine yazmamalısınız (doğru anlamayabilirler))))
Uzun bir süre güneş burada ortaya çıkmadı. Mars'a uçtun mu?
Ve güneşle ilgili fikrim hala yaşıyor.)
hayır, altın çok daha yüksek, o zaman Rusya nasıl zengin olacak, aslında, orada bir sürü bobble basıyorlar ve şeker ambalajlarını basıyorlar, Noel Baba'nın bile hepsini sarmak için çok fazla tatlısı yok, yok' Nereye yatırım yapacaklarını bilmiyorlar, önbellekte yüz milyarlarca dolar diyorlar ... Bir savaşı serbest bırakmak istiyorlar - bu yüzden altına ve bitcoin'e tıkılıyorlar, bitcoinler de bir seçenek değil, teröristlerin veri merkezlerini vurmaya değer ve her şeyin sonu... yani bu iki ucu keskin bir kılıç ve altın da mücevherin hammaddesi ve o zaman onu fahiş fiyatlarla perakendeden nasıl alacaklar...
Dünyadaki durum daha iyi olmak istiyor çünkü çok daha kötü.
Yakında para çatıdan basılacak ve değerli metaller yüksek bir fiyata kolayca satın alınacak.
Kağıtların değeri sıfır olabilir, ancak metalin değeri kalacaktır. Tabii ki, yetenekli kafaların ortaya çıkardığı kağıt metal değil.
Ama burada merak edilen, ülkelerin altını terk etmesi.. Gelecek trendi ne?
SORU
Gelecekteki eğilim, bir kare üç terimli gibi bir şeydir. Hayal etmek bile imkansız.
Gelecekteki eğilim, bir kare üç terimli gibi bir şeydir. Hayal etmek bile imkansız.
Yapabilir..