ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 99
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, "ayna" üzerindeki "bir buçuk milyar" gerçek nerede ...?
Anaokulu - askılı pantolon!...
Ben de yazdım - danışmanda hata ayıkladım.
ve demonuzun gerçek hayattan bir ayna olduğunu söylediniz :)
Eh, çünkü HERKES'in burnunu güzelce silme arzusu yoktur. muhtemelen mümkün olmasa da.
Daha geniş bir skala ile kalp atış hızını ölçmek için yeni bir cihaz satın alın, mevcut okunuz dinlendi ve sigara içiyor.
herkes sussun :) ben dahil
Arkanı dönebilirsin... - Ne üşüyorum ne sıcağım...
Genç tüccarların genel gelişimi için bir örnek gösteriliyor, çabalamak için olası bir hedefi belirtmek için...
Ya da belki de istemiyorsun...
Arkanı dönebilirsin... - Ne üşüyorum ne sıcağım...
Genç tüccarların genel gelişimi için bir örnek gösteriliyor, çabalamak için olası bir hedefi belirtmek için...
Ya da belki de istemiyorsun...
Açıkça - genel olarak, birleştirildi ...
Açıkça - genel olarak, birleştirildi ...
Yine de safsın...
Her "kütükten" önce gerçek hesabınızı gösterebileceğinizi gerçekten düşünüyor musunuz?
Son olaylara göre, ayağa kalkıp ruble için satın almayı kabul ettiklerinde ve ruble altın fiyatına bağlı olduğunda, görünüşe göre altın küçük bir koridorda gidecek.
Böyle vahşi mitingler görmemiz pek mümkün değil, bir sonraki sonbaharda satın alabilir ve bir sonraki büyümede satabilirsiniz ve ortalama almak yardımcı olacaktır.
Gözlemleyeceğim, ancak bu büyük olasılıkla yakın gelecekte en düz varlık.
görünüşe göre altın küçük bir koridorda yürüyecek.
Evet, kanal izleniyor...
Ancak yanlış bir sinyale (kanal koparma) düşmemek için, kanalla eşleştirilmiş bazı HIZLI trend göstergelerini kullanmak daha iyidir...
Hey!
Soru şu - bu hafta için altın tahmini nedir, yoldaşlar beyler?
Acilen daha doğru bir tahmine ihtiyacımız var.
Altın analizi:
Piyasanın mevcut durumu yukarı yönlü bir trend.
Perspektif - yukarı trendin devamı.
Hedef, kanalın üst sınırı (2010)... ama piyasaya dikkat etmemiz gerekiyor...
Uzun vadeli tahminler müteşekkir bir şey değildir!
Hey!
Göstergenize göre orada bir dalgıç var.
Onlar. altın sattı. ))
Hey!
Göstergenize göre orada bir dalgıç var.
Onlar. altın sattı. ))