Matbaa açıldığında altın büyür. Covid tüm kışı boğarsa, ülkeler kağıt basmak zorunda kalacak. Sadece bu metalin büyümesine yol açacaktır.
hemen kapattın mı
Bugün bir altın anlaşması kapattı. Geçmişte küçük bir Durak vardı. Sonunda hala bir artı
ve hemen aşağı, bir zikzak çizin)
...
Yükseliş, dalga- [III] Birincil'in tepesinden %50'lik geri çekilme seviyesinden başladı ve bu dalga seviyesinin yükselen Andrews Dirgeninin medyanına ulaştı.
Ama dalga - [IV] Birincil ya da değil, söz konusu.
Karmaşık bir düzensiz düzeltmenin oluşumu da oldukça mümkündür. Ancak bu konuyu şimdilik değerlendirmeyeceğiz.
Ardından, dalga- [iii] Dakika'nın tepesinin oluşumundan sonra, karmaşık bir derin düzeltme olarak çift zikzak oluşumu izledi.
Ve aynı soru - dalganın oluşumu sona erdi - [iv] Dakika ?
Dalga- [iv] Dakika oluşumunun sona erdiği varyantını kabul edelim.
Geri dönüşteki direnç bölgelerinin mevcut değerleri:
Minuette genç dalga seviyesinin Andrews dirgeninin medyanının ve fiyatın Dakika dalga seviyesinin Andrews dirgeninin kırmızı bölgesinin ötesinde olası çıkışının test edilmesinin sonucu, yapılan varsayımı doğrulayacak veya çürütecektir.
Açık alanda ikilem:
Daha eski Dakika dalga seviyesinde yol açıktır, ancak daha düşük Minuette ve SubMinuette dalga seviyelerinde bir direnç bölgeleri bloğu vardır :
Lech satın al, herkes anladı zaten ;)
Provokasyon uygun değil, doğru zamanda sat!
Deneyin, sadece çizelgelerinize takılıp kalacaksınız.
neden bu kadar kategoriksin???
16 yaşındayım ve "dikiş" yapmıyorum ve sistemden şikayet etmiyorum!
Ve benim dışımda bu sistemi kullanarak ticaret yapan onlarca tüccar bile yok ama ....
