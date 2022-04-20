ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 81
Mikhail Simakov :
Screenshot_20210612-134803.png
Kaya resmi - "Gördüğüm şarkıdır!"...
Orada buna benzer binlerce satır düşünebilirsiniz ... ama trend hala devam ediyor ...
Aşağıdaki beş mum - tamamen aynı durum... ve diğer beş mum daha - benzer... Ve son sanatsal tuvalin GERÇEKTEN bir tersine dönüş olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?...
altın ticareti nasıl yapılır
Bu doğru: bir trendin BAŞLANGICI'sında bir pozisyon açın ve bir tersine dönüşte bir pozisyonu KAPATIN ... Ve hepsi bu - ekstra hareket yok ve minimum risk.
Ve diğer her şey, trendi belirleme yeteneğinize GÜVENMEYECEKTİR ...
İyi evet! baktığınız gibi - sanki her şey çok basit!
Bir yükseliş trendinde en az bir yanlış çizin (günlük çubuklardaki son iki dip noktayı birleştiren düz çizginin kesişimi). Ve bu çizgi faktörlerden sadece biri
Trendin daha fazla devam etmemesi için nedenler verin ... SÖZLÜ ARZULARINIZ atlanabilir ...
Kesin diyorum, kartlar onaylayıp 5 kez yazı tura attı
FOMC veya Biden-Putin toplantısı öncesi altının düz olacağını düşünüyorum.
Bu komik bir resim yarışması mı? :-)
kişisel görüş - 1880'e kadar düzeltme. Nasıl devam edileceği, düzeltmenin tam olarak ve ne kadar hızlı gerçekleşeceğine bağlıdır. Genel olarak, eğilim aşağıdır (en üstte genel "kaba kuvvet").
izin verilen MM dışındaki hedef için üzgünüm (resimde gri)