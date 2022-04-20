ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 81

Mikhail Simakov

Screenshot_20210612-134803.png

Kaya resmi - "Gördüğüm şarkıdır!"...

Orada buna benzer binlerce satır düşünebilirsiniz ... ama trend hala devam ediyor ...

Aşağıdaki beş mum - tamamen aynı durum... ve diğer beş mum daha - benzer... Ve son sanatsal tuvalin GERÇEKTEN bir tersine dönüş olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?...

 

altın ticareti nasıl yapılır

webgopnik :

altın ticareti nasıl yapılır

Bu doğru: bir trendin BAŞLANGICI'sında bir pozisyon açın ve bir tersine dönüşte bir pozisyonu KAPATIN ... Ve hepsi bu - ekstra hareket yok ve minimum risk.

Ve diğer her şey, trendi belirleme yeteneğinize GÜVENMEYECEKTİR ...

webgopnik :

altın ticareti nasıl yapılır

İyi evet! baktığınız gibi - sanki her şey çok basit!

XAUUSDM5

 
Serqey Nikitin :

Kaya resmi - "Gördüğüm şarkıdır!"...

Orada buna benzer binlerce satır düşünebilirsiniz ... ama trend hala devam ediyor ...

Beş mum aşağı - tamamen aynı durum... ve diğer beş mum aşağı - benzer... Ve son sanatsal tuvalin GERÇEKTEN bir tersine dönüş olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?...

Bir yükseliş trendinde en az bir yanlış çizin (günlük çubuklardaki son iki dip noktayı birleştiren düz çizginin kesişimi). Ve bu çizgi faktörlerden sadece biri
 
Mikhail Simakov :
Bir yükseliş trendinde en az bir yanlış çizin (günlük çubuklardaki son iki dip noktayı birleştiren düz çizginin kesişimi). Ve bu çizgi faktörlerden sadece biri
Trendin daha fazla devam etmemesi için nedenler verin ... SÖZLÜ ARZULARINIZ atlanabilir ...
 
Serqey Nikitin :
Trendin daha fazla devam etmemesi için nedenler verin ... SÖZLÜ ARZULARINIZ atlanabilir ...

Kesin diyorum, kartlar onaylayıp 5 kez yazı tura attı

 
FOMC veya Biden-Putin toplantısı öncesi altının düz olacağını düşünüyorum.
 
webgopnik :
FOMC veya Biden-Putin toplantısı öncesi altının düz olacağını düşünüyorum.
Evet, evet, ve sonra nasıl ... sya
 

Bu komik bir resim yarışması mı? :-)



kişisel görüş - 1880'e kadar düzeltme. Nasıl devam edileceği, düzeltmenin tam olarak ve ne kadar hızlı gerçekleşeceğine bağlıdır. Genel olarak, eğilim aşağıdır (en üstte genel "kaba kuvvet").

izin verilen MM dışındaki hedef için üzgünüm (resimde gri)

