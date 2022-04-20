ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 23

Yeni yorum
 

Her şey! Dükkan kapalı! Mark Twain'den Çıplak Kralı Oynamak!

Sayın Müşteri,

Koronavirüsün patlak vermesinin küresel ekonomilere verdiği zararın artması nedeniyle piyasalarda beklenmedik bir fiziki altın sıkıntısı yaşandığını bildirmek isteriz.

Bu anormal piyasa koşullarının bir sonucu olarak , likidite sağlayıcılarımızın tüm XAU ve XAG enstrümanlarında genişleyen spreadler yaşadık.

Yukarıda belirtilenlere ve Şirketin müşterilerimizin çıkarlarını koruma politikasına tabi olarak Şirket, tüm XAU ve XAG araçlarını geçici olarak "Yalnızca Kapat" moduna geçirdi.
İşlemlerinizi planlarken bu riskleri göz önünde bulundurmanızı ve hesaplarınızda, kilitli pozisyonlar da dahil olmak üzere açık pozisyonları sürdürmek için yeterli fon bulunduğundan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz; bu, spread genişlemesi hesaptaki fonlara neden olursa kapanmaya zorlanabilir. Durdur düzeyine azaltmak için.

Alım satım araçlarına kısıtlayıcı tedbirler uygulanması durumunda, Şirket, e-posta adresinize veya alım satım platformunuza bir mektup göndererek sizi en kısa sürede bilgilendirmek için elinden geleni yapacaktır.

Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
  • www.mql5.com
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках.
 
Nikolay Kositsin :

Her şey! Dükkan kapalı! Mark Twain'den Çıplak Kralı Oynamak!

Ama bu şu ana kadar üç DC'mden birinde.

 
Mikhail Simakov :

Stratejinizi uzun bir geçmiş üzerinde test ettiniz mi?

Düzeltmeden sonra fiyatın tekrar düşmeye başlayacağını varsayıyorum.

Ağustos 2019'dan beri dinamiklerde test edildi. Ocak - Şubat 2020'de sonuçlandırıldı.


Not: Dünkü altın analizine göre: Bu hesaptaki satın alma giriş noktası atlandı. Çok yazık...!!!


 
Nikolay Kositsin'in diğer metallerde de benzer programları var. Böylece geçiş yapabilirsiniz.
 
Konstantin Nikitin :
Nikolay Kositsin'in diğer metallerde de benzer programları var. Böylece geçiş yapabilirsiniz.

İkinci koşuyu bekliyor olacağım!


 
Nikolay Kositsin :

Her şey! Dükkan kapalı! Mark Twain'den Çıplak Kralı Oynamak!

Sayın Müşteri,

Koronavirüsün patlak vermesinin küresel ekonomilere verdiği zararın artması nedeniyle piyasalarda beklenmedik bir fiziki altın sıkıntısı yaşandığını bildirmek isteriz.

Bu anormal piyasa koşullarının bir sonucu olarak , likidite sağlayıcılarımızın tüm XAU ve XAG enstrümanlarında genişleyen spreadler yaşadık.

Yukarıda belirtilenlere ve Şirketin müşterilerimizin çıkarlarını koruma politikasına tabi olarak Şirket, tüm XAU ve XAG araçlarını geçici olarak "Yalnızca Kapat" moduna geçirdi.
İşlemlerinizi planlarken bu riskleri göz önünde bulundurmanızı ve hesaplarınızda, kilitli pozisyonlar da dahil olmak üzere açık pozisyonları sürdürmek için yeterli fon bulunduğundan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz; bu, spread genişlemesi hesaptaki fonlara neden olursa kapanmaya zorlanabilir. Durdur düzeyine azaltmak için.

Alım satım araçlarına kısıtlayıcı tedbirler uygulanması durumunda, Şirket, e-posta adresinize veya alım satım platformunuza bir mektup göndererek sizi en kısa sürede bilgilendirmek için elinden geleni yapacaktır.

kişisel bir ofiste pliz

 
GhostMan :

kişisel bir ofiste pliz

Zaten tedavi, eğer öyleyse
 

Bugün Broker, yayılmayı genişletti ve durdurmayı uzattı! -2400 c.u.'ye kadar 0,2 lot Yeniden başlatmak zorunda kaldım:



 
Александр :

Bugün Broker, yayılmayı genişletti ve durdurmayı uzattı! -2400 c.u.'ye kadar 0,2 lot Yeniden başlatmak zorunda kaldım:

Figase!

3 aracım var:


 
Александр :
Weltrade!!!

Aramamalıydım, burada izin yok

1...161718192021222324252627282930...100
Yeni yorum