ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her şey! Dükkan kapalı! Mark Twain'den Çıplak Kralı Oynamak!
Sayın Müşteri,
Koronavirüsün patlak vermesinin küresel ekonomilere verdiği zararın artması nedeniyle piyasalarda beklenmedik bir fiziki altın sıkıntısı yaşandığını bildirmek isteriz.
Bu anormal piyasa koşullarının bir sonucu olarak , likidite sağlayıcılarımızın tüm XAU ve XAG enstrümanlarında genişleyen spreadler yaşadık.
Yukarıda belirtilenlere ve Şirketin müşterilerimizin çıkarlarını koruma politikasına tabi olarak Şirket, tüm XAU ve XAG araçlarını geçici olarak "Yalnızca Kapat" moduna geçirdi.
İşlemlerinizi planlarken bu riskleri göz önünde bulundurmanızı ve hesaplarınızda, kilitli pozisyonlar da dahil olmak üzere açık pozisyonları sürdürmek için yeterli fon bulunduğundan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz; bu, spread genişlemesi hesaptaki fonlara neden olursa kapanmaya zorlanabilir. Durdur düzeyine azaltmak için.
Alım satım araçlarına kısıtlayıcı tedbirler uygulanması durumunda, Şirket, e-posta adresinize veya alım satım platformunuza bir mektup göndererek sizi en kısa sürede bilgilendirmek için elinden geleni yapacaktır.
Her şey! Dükkan kapalı! Mark Twain'den Çıplak Kralı Oynamak!
Ama bu şu ana kadar üç DC'mden birinde.
Stratejinizi uzun bir geçmiş üzerinde test ettiniz mi?Düzeltmeden sonra fiyatın tekrar düşmeye başlayacağını varsayıyorum.
Ağustos 2019'dan beri dinamiklerde test edildi. Ocak - Şubat 2020'de sonuçlandırıldı.
Not: Dünkü altın analizine göre: Bu hesaptaki satın alma giriş noktası atlandı. Çok yazık...!!!
Nikolay Kositsin'in diğer metallerde de benzer programları var. Böylece geçiş yapabilirsiniz.
İkinci koşuyu bekliyor olacağım!
Her şey! Dükkan kapalı! Mark Twain'den Çıplak Kralı Oynamak!
Sayın Müşteri,
Koronavirüsün patlak vermesinin küresel ekonomilere verdiği zararın artması nedeniyle piyasalarda beklenmedik bir fiziki altın sıkıntısı yaşandığını bildirmek isteriz.
Bu anormal piyasa koşullarının bir sonucu olarak , likidite sağlayıcılarımızın tüm XAU ve XAG enstrümanlarında genişleyen spreadler yaşadık.
Yukarıda belirtilenlere ve Şirketin müşterilerimizin çıkarlarını koruma politikasına tabi olarak Şirket, tüm XAU ve XAG araçlarını geçici olarak "Yalnızca Kapat" moduna geçirdi.
İşlemlerinizi planlarken bu riskleri göz önünde bulundurmanızı ve hesaplarınızda, kilitli pozisyonlar da dahil olmak üzere açık pozisyonları sürdürmek için yeterli fon bulunduğundan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz; bu, spread genişlemesi hesaptaki fonlara neden olursa kapanmaya zorlanabilir. Durdur düzeyine azaltmak için.
Alım satım araçlarına kısıtlayıcı tedbirler uygulanması durumunda, Şirket, e-posta adresinize veya alım satım platformunuza bir mektup göndererek sizi en kısa sürede bilgilendirmek için elinden geleni yapacaktır.
kişisel bir ofiste pliz
kişisel bir ofiste pliz
Bugün Broker, yayılmayı genişletti ve durdurmayı uzattı! -2400 c.u.'ye kadar 0,2 lot Yeniden başlatmak zorunda kaldım:
Bugün Broker, yayılmayı genişletti ve durdurmayı uzattı! -2400 c.u.'ye kadar 0,2 lot Yeniden başlatmak zorunda kaldım:
Figase!
3 aracım var:
Weltrade!!!
Aramamalıydım, burada izin yok