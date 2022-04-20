ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 51
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Elena veya Elena (Geyik) olduğundan emin misin?
Hmm. İlginç sorularınız mı var?
Hmm. İlginç sorularınız mı var?
En yakın destek seviyesi 1800, güçlü olanı 1720. Oraya bakacağız
1863 seviyesini nasıl görmedin?
Altını en iyi fiyata ortalama alma zamanı
Yetişkin amcalar satın alır.
Altını en iyi fiyata ortalama alma zamanı
Yetişkin amcalar satın alır.
1863 seviyesini nasıl görmedin?
1863 seviyesini görmüyorum. 1885 ile 1855 arasındaki çok zayıf seviyeler arasında kanalın sınırlarını görüyorum. Fiyat şimdi bu kanalı yıkıyor, model zaten oluşmuş, “üç Hintli” bile değil ( ayakta durmak, oturmak, yatmak), ama zaten dört. Dördüncüsü, görünüşe göre, sipere tırmandı.
Ancak, teknik analizin yalnızca piyasayı takip etmenizi sağladığını ve piyasanın, eylemleri temel analiz tarafından izlenen büyük amcalar tarafından yönlendirildiğini anlamalısınız.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
1863 seviyesini görmüyorum. 1885 ile 1855 arasındaki çok zayıf seviyeler arasında kanalın sınırlarını görüyorum. Fiyat şimdi bu kanalı yıkıyor, model zaten oluşmuş, “üç Hintli” bile değil ( ayakta durmak, oturmak, yatmak), ama zaten dört. Dördüncüsü, görünüşe göre, sipere tırmandı.
Ancak, teknik analizin yalnızca piyasayı takip etmenizi sağladığını ve piyasanın, eylemleri temel analiz tarafından izlenen büyük amcalar tarafından yönlendirildiğini anlamalısınız.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
Temel analiz, bir gazetede (euro, dolar, Avustralya ve diğerleri) alım satım yapmak için uygundur.
Ancak altın ticareti - burada her şey çok daha karmaşık.
Varlıklarınızda altın olması - huzur içinde uyuyorsunuz ve varlıklarınızda petrol var - soğuk terler içinde uyanıyorsunuz, sabahları başka bir NikolaTesla ortaya çıkarsa haberleri okuyorsunuz. Teknolojiler, günlük ortalama petrol tüketiminin günde ~100 litre olacağı ve denize uygun bir bunker için fiyatının 10 $ olacağı gerçeğine yol açmaktadır.
Altın hacim olarak sınırlıdır, bozulmaz, her zaman bir şeyle değiştirebilir, miras olarak bırakabilir, ormana gömebilir ve 50 yıl sonra kazabilirsiniz. Tüm ülkelerin bunu bir ödeme rezervi olarak tutmasına ve sürekli olarak yenilemesine şaşmamalı.
Büyük adamların hisse senetlerini boşalttığını endekslere bakarak söyleyemezsiniz. Altın bir alternatiftir, ancak her derde deva değildir ve fiyatı sonsuza kadar artamaz, onu yemek imkansızdır veya ondan bir aşı yapamazsınız, örneğin ...
Hisseler, bunlar işletmeler - bugün varlar ve yarın iflas ediyorlar ve bir ay sonra varlıklarını unuttular.
1670'e düşme garantilidir. normal macd tarafından
"Garantili" ticaret için komik bir kelimedir.
Bu zaten tartışılmış olmasına rağmen.
Sorun farklı - MACD fiyatı takip ediyor ve gelecekte nerede ve ne zaman olabileceğini göstermiyor - gösterge gecikiyor, önde değil = kavşağın arkasındaki trafik ışığı (bunun hakkında da yazdım).
DML&EWA Tekniği öncü göstergeler üzerine kurulmuştur: Farklı dalga seviyelerindeki Andrews Dirgen'in hangi tarihlerden yapıldığına ve gelecekte x grafik araçlarının nasıl çalıştığına bakın: