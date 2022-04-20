ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 90

Yuriy Zaytsev # :

Yukarıyken yüksek bir olasılık derecesi ile.

katılıyorum, şimdiye kadar olumsuz   en üste çıkma olasılığı yüksek olan haber arka planı

 
Yuriy Zaytsev # :

Yukarıyken yüksek bir olasılık derecesi ile.

Her nasılsa her şey belirsiz.

Satın alma işine 1894'te girdi, doğruca, ama çok erken ayrıldı. Biraz aldım, bir geri dönüş ve tekrar giriş için bekledim.

Çok az doğru bilgi olduğu gerçeğinden kaynaklanan belirsizlik, sadece Avrupa bağımsız yayınlarında ve parası olan kuruluşların ne düşündüğünü tahmin etmek zor.

Altın 2 olaylarıyla: "köle" amaçları için nakit almak için terk edilebilir - sonra fiyat düşer

Ve güvende olmak için satın alabilirler.

Genel olarak, küçük bir lotla ve dikkatli bir şekilde, çoğunlukla laylardan satın alarak bir aralıkta ticaret yapıyorum.

Bana gelince, şimdi biraz alttan satın almanın zamanı değil - "tam olarak" oturabilirsiniz

 
Vitaly Muzichenko # :

Aylık altın opsiyonlarının bugün sona ermesi ve yarın raporlanması (newmont goldcorp corp(NEM))

altın madenciliği şirketi

 
mixail789 mixajlof # :

Şimdi ne oluyor, neden böyle?

Pindos endeksleri de tersine döndü.

 
Vitaly Muzichenko # :

Son derece olumsuz haberler arka planı, şimdi muhtemelen en azından önümüzdeki haftanın sonuna kadar alım satım yapmaktan kaçınacağım , piyasalarda çok güçlü oynaklık ve hem altın hem de endekslerdeki belirsizlik


 
Şimdi altın, bu varlığın koruyucu özellikleri nedeniyle sıçramalar ve sınırlarla büyüyecek.
 
Sergei Naslednikov # :
Şey, evet ... Belki büyüyecek ... Ya da belki büyümeyecek ...

Şimdiye kadar, büyüme için ön koşul yoktur ... Ve herhangi bir çiftin testere dişi görünümü göz önüne alındığında, bir gün büyüme ZORUNLU olacaktır ...

Yani bu tür "tahminler" yapmak hiçbir şeyi riske atmaz ...

 

Goldman Sachs'tan 2022 için altın tahmini


 
mixail789 mixajlof # :

Goldman Sachs'tan 2022 için altın tahmini


kısaca - herhangi bir fikir?


 
Yuriy Zaytsev # :

tam tersi yarın görüşürüz

en azından bunu Fed oranında bekliyorum
