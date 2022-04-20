ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 90
Yukarıyken yüksek bir olasılık derecesi ile.
katılıyorum, şimdiye kadar olumsuz en üste çıkma olasılığı yüksek olan haber arka planı
Satın alma işine 1894'te girdi, doğruca, ama çok erken ayrıldı. Biraz aldım, bir geri dönüş ve tekrar giriş için bekledim.
Çok az doğru bilgi olduğu gerçeğinden kaynaklanan belirsizlik, sadece Avrupa bağımsız yayınlarında ve parası olan kuruluşların ne düşündüğünü tahmin etmek zor.
Altın 2 olaylarıyla: "köle" amaçları için nakit almak için terk edilebilir - sonra fiyat düşer
Ve güvende olmak için satın alabilirler.
Genel olarak, küçük bir lotla ve dikkatli bir şekilde, çoğunlukla laylardan satın alarak bir aralıkta ticaret yapıyorum.
Bana gelince, şimdi biraz alttan satın almanın zamanı değil - "tam olarak" oturabilirsiniz
Aylık altın opsiyonlarının bugün sona ermesi ve yarın raporlanması (newmont goldcorp corp(NEM))
altın madenciliği şirketi
Şimdi ne oluyor, neden böyle?
Pindos endeksleri de tersine döndü.
Son derece olumsuz haberler arka planı, şimdi muhtemelen en azından önümüzdeki haftanın sonuna kadar alım satım yapmaktan kaçınacağım , piyasalarda çok güçlü oynaklık ve hem altın hem de endekslerdeki belirsizlik
Şimdi altın, bu varlığın koruyucu özellikleri nedeniyle sıçramalar ve sınırlarla büyüyecek.
Şey, evet ... Belki büyüyecek ... Ya da belki büyümeyecek ...
Şimdiye kadar, büyüme için ön koşul yoktur ... Ve herhangi bir çiftin testere dişi görünümü göz önüne alındığında, bir gün büyüme ZORUNLU olacaktır ...
Yani bu tür "tahminler" yapmak hiçbir şeyi riske atmaz ...
Goldman Sachs'tan 2022 için altın tahmini
kısaca - herhangi bir fikir?
tam tersi yarın görüşürüzen azından bunu Fed oranında bekliyorum