Alexsandr San :

Bugün, anladığım kadarıyla, bir düşüşte misiniz?

Aksi halde övüneceklerdi.

Sınırlayıcı tutmadı. Bazen olur. Yani bugün altın bensiz gitti



Александр :

Sınırlayıcı yakalamadı (. Olur

Çok sık oluyor - ben de bugün alınmadım. Sarı Yatay'ı yakalamadım

XAUUSDH2

 
Александр :

TC'nize göre)

Bu anlaşılabilir, ancak o zaman burada işlemlerin sonuçlarını ortaya koymanın amacı nedir?
 
lliioonnss :
Bu anlaşılabilir, ancak o zaman burada işlemlerin sonuçlarını ortaya koymanın amacı nedir?

Mesele şu ki, herkes bugün fiyatın neden yükselip düşmediğini veya tam tersini çok kolay bir şekilde açıklayabilir. AMA SADECE TARİHTEN SONRA. Her şey bittiğinde.

 
Vitalii Ananev :

Mesele şu ki, herkes bugün fiyatın neden yükselip düşmediğini ya da tam tersini çok kolay açıklayabilir. AMA SADECE TARİHTEN SONRA. Her şey bittiğinde.

Çok doğru! Vizyonumu ve piyasa anlayışımı ticaret stratejimin bir parçası olarak yayınlıyorum. Fiyat hareket etmeden önce vizyonumu göstermek için limit sınırı olan son ekranı yayınladım! Gelecekte, stoplarla anlaşmalar yayınlayacağım !!! Onlar da orada!!! Onlarsız nereye. Şimdi altın almayı düşünüyorum (günlük seviyeden toparlanma). Giriş noktam olacak - gideceğim.
Not: Piyasayı telefondan bile takip etmenin tamamen imkansız olduğu durumlarda limitli tüccarlarla nadiren çalışırım. Pazar girişlerini tercih ederim.
 

Bugün STOP var.


 

Günlük seviyenin dökümünden sonra küçük bir ticaret:


 
Alexsandr San :

Çok sık oluyor - Ben de bugün alınmadım . Sarı Yatay'ı yakalamadım

Merak etme bir gün seni de alacaklar

böyle bir geri değil güçlü zihin "

 
Александр :

Bugün STOP var.

Anlıyorum, herkes senin için çok endişeli ve ayakların herkesi üzdü

 
Александр :

Bugün STOP var.


el satıyormusun

