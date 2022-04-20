ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 26
Bugün, anladığım kadarıyla, bir düşüşte misiniz?
Aksi halde övüneceklerdi.
Sınırlayıcı tutmadı. Bazen olur. Yani bugün altın bensiz gitti
Çok sık oluyor - ben de bugün alınmadım. Sarı Yatay'ı yakalamadım
TC'nize göre)
Bu anlaşılabilir, ancak o zaman burada işlemlerin sonuçlarını ortaya koymanın amacı nedir?
Mesele şu ki, herkes bugün fiyatın neden yükselip düşmediğini veya tam tersini çok kolay bir şekilde açıklayabilir. AMA SADECE TARİHTEN SONRA. Her şey bittiğinde.
Bugün STOP var.
Günlük seviyenin dökümünden sonra küçük bir ticaret:
Çok sık oluyor - Ben de bugün alınmadım . Sarı Yatay'ı yakalamadım
Merak etme bir gün seni de alacaklar
böyle bir geri değil güçlü zihin "
Anlıyorum, herkes senin için çok endişeli ve ayakların herkesi üzdü
el satıyormusun