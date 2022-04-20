ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 80

Serqey Nikitin :

H3 için Analiz:

Trend kesinlikle yukarı...

Ama şu anda - bir geri dönüş.

Optimal çözüm hala piyasanın dışında... 1 saatlik grafiktekiler de dahil TÜM göstergelerin tek yöne dönmesini bekliyoruz...

Grafiğinizde, bir trend gibi kokmuyor. Konsolidasyon şimdilik kardeşim.) Ve kaderin nereye döneceği hala bilinmiyor.

 
Uladzimir Izerski :

Grafiğiniz trend gibi kokmuyor. Konsolidasyon şimdilik kardeşim.) Ve kaderin nereye döneceği hala bilinmiyor.

Doğru... Geri çekilme yeni bir trende dönüşebilir. Ama bu sık olmaz...

Bu gibi durumlar için, diğer grafiklerde onaylanana kadar (piyasadan çıkmak) beklemek gerekir...

"Berezhenogo - Tanrı kurtarır ve dikkat etmeyin - ..." (halk bilgeliği).

 
Serqey Nikitin :

Doğru... Geri çekilme yeni bir trende dönüşebilir. Ama bu sık olmaz...

Bu gibi durumlar için, diğer grafiklerde onaylanana kadar (piyasadan çıkmak) beklemek gerekir...

"Berezhenogo - Tanrı kurtarır ve dikkat etmeyin - ..." (halk bilgeliği).

Fiyat her yere gidebilir, ama ben kısa kesmeyi düşünüyorum
 
Mikhail Simakov :
Fiyat her yere gidebilir, ama ben kısa kesmeyi düşünüyorum
Ve nereye acele etmeli?... Bir yere baskı yapan bir şey mi var?...
 

Analiz:

Trend yükselirken...

Bir karar vermek için - tam bir netliğe ihtiyacınız var: TÜM göstergelerin TEK TARAFTA tersine çevrilmesi ...

1840'ı değiştirmeye hazır - ve oradan üst seviyelere

XAUUSDH4

bu tür geri dönüşlerle - çabucak durup çimdiklemeli 1840

 
Serqey Nikitin :
Ve nereye acele etmeli?... Bir yere baskı yapan bir şey mi var?...
Acelem yok, benim için her şey açık ya da daha doğrusu gerekli kısa sinyaller geçti. Long'un devamı görünmüyor. Ayrıca, böyle bir durumda, alet keskin bir şekilde düşebilir, bu da acele etmeyebilir.
Ps ama birçok kez yanılmışım ...))
 
Mikhail Simakov :
Acelem yok, benim için her şey açık ya da daha doğrusu gerekli kısa sinyaller geçti. Long'un devamı görünmüyor. Ayrıca, böyle bir durumda, alet keskin bir şekilde düşebilir, bu da acele etmeyebilir.
Ps ama birçok kez yanılmışım ...))

Piyasa GERÇEKTEN trend ise, o zaman üç saat değil... ve geç kalamazsınız...

Ana hata - güçlü bir geri çekilme trend ile karıştırılıyor... 12 saatlik grafiğe bakın ve son trenddeki geri çekilmelerin sayısını not edin... Ve bu geri çekilmeler mevcut olandan daha az değildi!

 
Serqey Nikitin :

Piyasa GERÇEKTEN trend ise, o zaman üç saat değil... ve geç kalamazsınız...

Ana hata - güçlü bir geri çekilme, bir trend ile karıştırılır... 12 saatlik grafiğe bakın ve son trenddeki geri çekilmelerin sayısını işaretleyin... Ve bu geri çekilmeler, mevcut olandan daha az değildi!

