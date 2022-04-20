ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 21

prostotrader :

Stoplarla ticaret yapmıyorum.

Fiyat 1430'u geçerse ne yapardınız?

 
Alexey Kozitsyn :

Fiyat 1430'u geçerse ne yapardınız?

Altın ticareti yöntemimde "eğer" asla olmadı.

 

Günlük seviyeden geri tepme:


 

Günlük seviyenin dökümü:


 
Ve Cuma gününden beri şortluyum
 
Mikhail Simakov :
Ve Cuma gününden beri şortluyum

Bende )))


 
Александр :

Bende )))


Ne tarafından yönlendiriliyorsunuz?
 
Mikhail Simakov :
Ne tarafından yönlendiriliyorsunuz?

Görünüşe göre değerli bir metal olduğu ve kimsenin buna ihtiyacı olmadığı gerçeği. Aslında, bu bozulmayan, Orta Çağ'da sürekli savaşlar olan, o zamanlar insanlar bunun için öldürülen ve bu güne kadar yapılan bir ürün, hesaplamada para birimiydi ve öyleydi. Spekülatif amaçlı altın satışı, ancak kısa vadede, küçük bir karla ve bir düşüş durumunda hızlı bir geri alımla olabilir. Şimdi hafife alındı.

Doğru, şarkı sözleri, harekete geçirici mesaj değil.

 
Mikhail Simakov :
Ne tarafından yönlendiriliyorsunuz?

Günaydın. Kendi stratejim üzerinde çalışıyorum. Akşam daha detaylı anlatacağım. Koşmak gerek . İyi günler.

 
Vitaly Muzichenko :

Görünüşe göre değerli bir metal olduğu ve kimsenin buna ihtiyacı olmadığı gerçeği. Aslında, bu bozulmayan, Orta Çağ'da sürekli savaşlar olan, o zamanlar insanlar bunun için öldürülen ve bu güne kadar yapılan bir ürün, hesaplamada para birimiydi ve öyleydi. Spekülatif amaçlı altın satışı, ancak kısa vadede, küçük bir karla ve bir düşüş durumunda hızlı bir geri alımla olabilir. Şimdi hafife alındı.

Bu doğru, şarkı sözleri, harekete geçirici mesaj değil.

Altının değeri düşükse, platin ne olacak? Genel olarak, her zaman altından daha değerli olmuştur ve şimdi üç kat daha ucuzdur.

