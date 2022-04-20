ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 87
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Altın yükselmeye devam ediyor, ETF-GLD anlaşması
XAUCHF anlaşması
Evet, genellikle olan budur. Bekleyelim.
çalıştı - şimdi muhtemelen küçük bir geri tepme!?
çalıştı - şimdi muhtemelen küçük bir geri tepme!?
Sadece günün sonu.
Sadece günün sonu.
XAU\USD=Günlük Görünüşe göre 1770.99 burada toparlanmayı düşünüyor mu?!
XAU\USD=Günlük Görünüşe göre 1770.99 burada toparlanmayı düşünüyor mu?!
Benim için bitti. Çok para var, hisseye ihtiyaç yok, yani altın.
Analiz:
Mevcut durum bir yükseliş trendi, ancak şimdiye kadar bir GERİ DÖNÜŞ (kırmızı indeks 3)...
Optimal çözüm: Piyasa dışındayken TÜM endüstrinin tersine çevrilmesini bekliyoruz. tek yön.
XAU\USD=Günlük Görünüşe göre 1770.99 burada toparlanmayı düşünüyor mu?!
XAU\USD-H1 Görünüşe göre bugün 1827.86'ya dönecek ve 1770.99'a düşmeye devam edecek. 1833.05'in üzerinde sabitlenirse üst kısım dönebilir.
XAU\USD-H1 Görünüşe göre bugün 1827.86'ya dönecek ve 1770.99'a düşmeye devam edecek. 1833.05'in üzerinde sabitlenirse üst kısım dönebilir.
Analiz:
Mevcut durum düşüş eğiliminde (TÜM göstergeler kırmızı renkte)...
Pozisyonu düzeltmek için, üç göstergeden en hızlısının tersine çevrilmesini bekliyoruz... Kapanış daha küçük bir çizelgede ayarlanabilse de, örneğin 30 dakika...
Her zaman seçenekler vardır...
XAUAUD anlaşması