ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 87

Altın yükselmeye devam ediyor, ETF-GLD anlaşması


 

XAUCHF anlaşması


Алексей Тарабанов # :

Evet, genellikle olan budur. Bekleyelim.

çalıştı - şimdi muhtemelen küçük bir geri tepme!?

XAUUSDM30

 
SanAlex # :

Sadece günün sonu.

Алексей Тарабанов # :

Sadece günün sonu.

XAU\USD=Günlük Görünüşe göre 1770.99 burada toparlanmayı düşünüyor mu?!

XAUUSDGünlük 1770.99

 
SanAlex # :

Benim için bitti. Çok para var, hisseye ihtiyaç yok, yani altın.

 

Analiz:

Mevcut durum bir yükseliş trendi, ancak şimdiye kadar bir GERİ DÖNÜŞ (kırmızı indeks 3)...

Optimal çözüm: Piyasa dışındayken TÜM endüstrinin tersine çevrilmesini bekliyoruz. tek yön.

SanAlex # :

XAU\USD-H1 Görünüşe göre bugün 1827.86'ya dönecek ve 1770.99'a düşmeye devam edecek. 1833.05'in üzerinde sabitlenirse üst kısım dönebilir.

XAUUSDH1 1827.86

 
SanAlex # :

Analiz:

Mevcut durum düşüş eğiliminde (TÜM göstergeler kırmızı renkte)...

Pozisyonu düzeltmek için, üç göstergeden en hızlısının tersine çevrilmesini bekliyoruz... Kapanış daha küçük bir çizelgede ayarlanabilse de, örneğin 30 dakika...


Her zaman seçenekler vardır...

 

XAUAUD anlaşması


