Zaman dilimlerinden birinde, herhangi bir gösterge için her zaman görmek istediğinizi görebilirsiniz. Ancak bu bir teselli, bir sinyal veya harekete geçirici mesaj değil.
Bana cevap veremezsin, cevapsız yaparım.
DİKKATLİ DEĞİL (APTAL diyebilirsiniz) için, "harekete geçirme çağrısı"nın çok anlaşılır bir şekilde yazıldığı önceki gönderileri tekrar okumanızı tavsiye ederim.
Cevap vermemeni istedim.
Hakaretlere ek olarak, 5-6 çubuktan sonra yeniden çizilen çöp göstergelerinizden artık bir faydanız yok.
Cevap vermemeni istedim.
Hakaretlere ek olarak , çöp göstergelerinizden daha fazla bir faydası yok ...
Ve eğer kafanı çevirip biraz düşünürsen...?
Yazar neden kişisel adresinde (yazıya bağlantı) STUPIDITY'yi atlasın?...
O zaman her salak cevap vermeden saçmalıklarını ifade edecek mi? ...
BENİM göstergelerime gelince... Bunu söylüyorsanız, buraya gönderin - meslektaşlarınızın etkinliklerini değerlendirmesine izin verin... Veya ZAYIF?... ve tüm bunlar iftira mı, hiçbir şey tarafından doğrulanmadı mı?...
Satıştan kaldırıldı - Ekran görüntüsü alamıyorum, yorumları okuyamıyorum - elinizde mevcut, bunları daha önce test ettik ve yeniden çizmenin tüm "avantajlarını" ve oradaki sinyallerin kalitesini açıkladık.
Çöp - ve Afrika'da çöp.
Yine de iftira, hiçbir şey doğrulanmadı ...
Yazarımın göstergelerini GERÇEKTEN "test etseydin", onları bir yerde tutacağını herkes biliyor...
Ve böylece sen sadece bir balabolkasın ...
Uzun süre bakmadım ilk denk geleni buldum kazırsan yine de bulabilirsin
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticaret danışmanları ve robotlar - *** veya bir yerlerde büyülü bir tane var mı?)))
Vitaly Muzichenko , 2020.05.02 11:52
Bunların hepsi bir aldatmaca - Sensei'nin çalışan bir aracı ve çalışan bir göstergesi yok!
Bu gösterge bazen tarihteki 5. çubuğu yeniden çizer ve kalıcı olarak 2-3 çubuk
Güzel resimlere inanmayın, bu sadece bir hikaye, internette hiç çalışmıyor
Daha fazlasına ihtiyacınız var - forumda diğer dallarda da var.
---
Sonunda yerleşin!
EĞLENCELİ!
" Hepsi bir aldatmaca - Sensei'nin çalışan bir aracı ve çalışan bir göstergesi yok! "
Böyle bir saçmalık neye dayanarak ifade edilebilir? ...
Göstergeleri gözlerimde görmedim ... - işte tam zamanı!
Doğal olarak, onları test etmedim - bunlar iki tane!
DİĞER saçmalıklarını tekrarlar mısın? ... - yapabilirsin, eğer kafan çalışmıyorsa ... - bu üç!
Buna OBS denir - bir büyükanne dedi ... ve dünyanın tüm istihbarat servisleri bu haberi internette ve televizyonda tekrarladı ...
Çalışan araca gelince...
Bahane ürettiğimi düşünmesinler diye bir şey yayınlamak istemedim...
Ama sonuçlar dikkat çekici...
En azından batırdılar :-)
Aslında Atın daha fazla zekası var ... Ama yine de toynaklarınla gecikebilirsin, böylece kan durgunlaşmaz ...