ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 86
altın hakkındaki düşüncelerim
Altın analizi:
İki tabloya bakalım...
H8 grafiğinde genel bir eğilim var...
H2 grafiğinde - çiftin şu anki durumu...
1. GENEL trendin tanımı:
Mevcut durum yukarı yönlü bir eğilimdir (3 ve 7 numaralı göstergeler pozitiftir).
2. Gün içi trendi:
Mevcut durum - ind. 3 ve 7 kırmızı renkte, yani bir geri dönüş var ...
Geri tepmeler üzerinde çalışıyorsanız, H2 bunun için oldukça uygundur ...
Trendler üzerinde çalışıyorsanız, artık piyasadan çıktı, TÜM göstergelerin tek yönde dönüşünü bekliyoruz...
PS Trendi takip eden stratejilerdeki ana incelik, trendin kaybolduğu andır...
Kendi adıma bu anı H2 grafiğindeki 3 numaralı gösterge çizgisinin tersine dönmesi olarak tanımladım...
Onlar. H2'de endeks 3 tersine dönerse, açık pozisyonlar ana sinyalin kapanmasını beklerken, yani yeni pozisyon açma yasağı vardır. gösterge 3'ün "0" ından H2'ye veya ind7'den H2'ye geçiş, bunlardan hangisi daha hızlı çalışacak ...
Ama bu benim stratejim ve analizim ve diğer tüccarlar buna katılmayabilir ...
Fiyat gelecekte herhangi bir hattın bölgesine ulaşırsa, ciddi bir pusu ile karşılaşacaktır. zaman test edildi.)
Ve fiyat GELECEKTE "herhangi bir çizginin bölgesinde" düşmezse ...?
XAU\USD-H1 Genellikle böyle bir yerde dolandırıcılık olur - aşağı inmek istiyor gibi göründüğünü görüyoruz, ancak acele edecek.
MA144 fiyatın altında - daha iyi dayan.
XAUUSDH4 burada MA144 de daha düşük - bekle
XAU\USD-Daily de görülebilir - üst kısım daha iyi tutar.
Her zaman fiyatın üstünde ve altında çizgiler vardır. Küçük dünyamızda para arzı sınırlıdır. Fiyat FA tarafından yönlendirilir ve pivot noktalarının ayarlanması zaten TA'nın gerisindedir. TA, fiyat etkisi açısından ikincildir. Yeni hatlara FA nedeniyle TA aracılığıyla saat gibi güçlü seviyeler yanıp sönebilir.
Her zaman fiyatın üstünde ve altında çizgiler vardır.
Haklısın! Her zaman eğlenceli eller birkaç yüz çizgi ÇİZİBİLİR, böylece "her zaman" olurlar ...
Her zaman fiyatın üstünde ve altında çizgiler vardır. Küçük dünyamızda para arzı sınırlıdır. Fiyat FA tarafından yönlendirilir ve pivot noktalarının ayarlanması zaten TA'nın gerisindedir. TA, fiyat üzerindeki etkisinde ikincildir. Güçlü seviyeler, yeni hatlara FA nedeniyle TA aracılığıyla saat gibi yanıp sönebilir.
Evet, genellikle olan budur. Bekleyelim.
Herhangi bir analiz uygulama ile doğrulanmalıdır ...
Aksi takdirde, bu analizlerin anlamı nedir?
Olumlu noktalar:
1. Solcu Analistlerin bir gösterimi var ...
2. Başarılı analizler ışığında öğrenme faktörü...
3. Analizinizi Analistin analiziyle karşılaştırmak - olumlu bir sonuç durumunda Tüccar'ın kendisine olan güvenini arttırmak...