ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 82

Maxim Kuznetsov :

Bu komik bir resim yarışması mı? :-)



kişisel görüş - 1880'e kadar düzeltme. Nasıl devam edileceği, düzeltmenin tam olarak ve ne kadar hızlı gerçekleşeceğine bağlıdır. Genel olarak, eğilim aşağıdır (en üstte genel "kaba kuvvet").

izin verilen MM dışındaki hedef için üzgünüm (resimde gri)

düzeltmeden, hemen, ama bana inanma

sanki dipleri hissetmişler gibi - şimdi üstlere hazırlanabilirsiniz

XAUUSDGünlük

ilk denemeler - en iyi hamleler                                                                                                       

XAUUSDH2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 
Hamster :-))) Anlıyorum)))
Ilya Vasenin :
Hamster :-))) Anlıyorum)))

hamsterdan ne var -Örneğin, ticaret yapmıyorum, ancak göstergeleri anlamayı ve tahmin etmeyi öğreniyorum.

ve göstergeler hareketin nereye gideceği konusunda uyardı - ve gördüğümüz gibi aldatmadılar.

XAUUSDH2 000P

 
Peki Guralar altın hakkında ne düşünüyor? Erken satın al?
 
diman1982 :
Peki Guralar altın hakkında ne düşünüyor? Erken satın al?
satmam gerektiğini düşünüyorum
Beyler, Vova Iretsky dışında Forex'te para kazanabileceğinize inanan var mı?
SanAlex :

sanki dipleri hissetmişler gibi - şimdi üstlere hazırlanabilirsiniz

ilk denemeler - en iyi hamleler                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Zirveler hakkında konuşmak için henüz çok erken - Evet ve günlük grafik göstergeleri aşağıyı gösteriyor. XAUUSDGünlük 1674.21

XAUUSDGünlük 1674.21

 
Mikhail Simakov :
satmam gerektiğini düşünüyorum

Analiz:

Mevcut durum düşüş eğiliminde (tüm göstergeler kırmızı renkte)..., ancak yatay bir bölüm açıkça görülüyor - düz...

Bir dairede, trend herhangi bir zamanda tersine dönebilir veya aşağı doğru hareket etmeye devam edebilir.

En iyi seçenek hala piyasada değil ... GÜÇLÜ bir aşağı hareket veya TÜM göstergelerin yukarı tersine dönmesini bekliyoruz...

 
satın almak
