Bu komik bir resim yarışması mı? :-)
kişisel görüş - 1880'e kadar düzeltme. Nasıl devam edileceği, düzeltmenin tam olarak ve ne kadar hızlı gerçekleşeceğine bağlıdır. Genel olarak, eğilim aşağıdır (en üstte genel "kaba kuvvet").
izin verilen MM dışındaki hedef için üzgünüm (resimde gri)
düzeltmeden, hemen, ama bana inanma
sanki dipleri hissetmişler gibi - şimdi üstlere hazırlanabilirsiniz
ilk denemeler - en iyi hamleler
Hamster :-))) Anlıyorum)))
hamsterdan ne var -Örneğin, ticaret yapmıyorum, ancak göstergeleri anlamayı ve tahmin etmeyi öğreniyorum.
ve göstergeler hareketin nereye gideceği konusunda uyardı - ve gördüğümüz gibi aldatmadılar.
Peki Guralar altın hakkında ne düşünüyor? Erken satın al?
Zirveler hakkında konuşmak için henüz çok erken - Evet ve günlük grafik göstergeleri aşağıyı gösteriyor. XAUUSDGünlük 1674.21
satmam gerektiğini düşünüyorum
Analiz:
Mevcut durum düşüş eğiliminde (tüm göstergeler kırmızı renkte)..., ancak yatay bir bölüm açıkça görülüyor - düz...
Bir dairede, trend herhangi bir zamanda tersine dönebilir veya aşağı doğru hareket etmeye devam edebilir.
En iyi seçenek hala piyasada değil ... GÜÇLÜ bir aşağı hareket veya TÜM göstergelerin yukarı tersine dönmesini bekliyoruz...