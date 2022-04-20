ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 37

Yeni yorum
 
Serqey Nikitin :

Analiz :

Eğilim YUKARI ve uzun bir süredir - iki yıl... SADECE açık pozisyonlar satın alın - riskler minimumdur (eğilim sizi her zaman dışarı çıkarır!)...


O zaman sadece satılık!

 
Evgeny Belyaev :

O zaman sadece satılık!

)))

Bu arada, evet. Daha doğrusu 1800'de satın alın.

 

Biraz şortla çalıştık.



 
Александр :

Biraz şortla çalıştık.



Tahıl tarafından)

Alışmayı nasıl belirlediğin açık, ama ben durakla ilgilendim.

Veya - ilk açma, sonra - durma?

 
Алексей Тарабанов :

Tahıl tarafından)

Alışmayı nasıl belirlediğin açık, ama durak ilgimi çekti.

Veya - ilk açma, sonra - durma?

Piyasada çalışıyoruz. Giriş, ardından KAYBI DURDUR! Durdurma bir saat olarak ayarlanmıştır + fraktal (yanlışlıkla ne yıkıldıysa))))

 
Giriş neden bu seviyede? Daha kötüye giderdim ama daha güvenilir olurdum.
 
Алексей Тарабанов :
Giriş neden bu seviyede? Daha kötüye giderdim ama daha güvenilir olurdum.

Saatin anlık kırılmasından sonra geri dönüşlü Günlük bölgeden girdik.


 
Müstehcenliği mazur görün: neden önceki sinyalde girmediniz? Dünden önceki gün.
 
Алексей Тарабанов :
Müstehcenliği mazur görün: neden önceki sinyalde girmediniz? Dünden önceki gün.

Soruyu belirtin. Dünden önceki gün anlayışınızda hangi sinyal vardı?

 
Serqey Nikitin :

Analiz :

Eğilim YUKARI ve uzun bir süredir - iki yıl... SADECE açık pozisyonlar satın alın - riskler minimumdur (eğilim sizi her zaman dışarı çıkarır!)...

Daha küçük grafiklerde (H2 veya H3) giriş noktasını arayın... Şimdilik bir geri dönüş var...

Yakınlaştırmayı küçültün, grafiğe bakın, tarihsel maksimum yapılır. Nereye gidiyoruz? Aşağı! Biraz daha ezin ve aşağı inin. Hep sonbaharda düşer.

1...303132333435363738394041424344...100
Yeni yorum