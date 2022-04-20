ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 76
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bugün bir düşüş için - geri dönüşün olduğu noktalar var.
- sarı yatay çizgilerden - ters noktalar yukarı.
Bu nedense inandırıcı değil...
Burada fiyat ilk "sarı çizgiye" yaklaştı - açıldılar!!!... ve fiyat ikinci "sarı çizgiye" gitti...
Ve ne yapmalı?...
Ve "sarı çizgilerin" DOĞRU noktalardan çekildiğini kim söyledi?... Bunların hepsi HALK YARATICILIĞI: Ben istedim - Bu güzel noktadan bir çizgi çektim ... Eh, bu noktayı gerçekten SEVİYORUM ... ! Ama temkinli davranıp birkaç çizgi daha çizmek daha iyidir - KİMSEYE GÜVENMEMEK İÇİN!!!... Şimdi tamamen güzel!
Bu nedense inandırıcı değil...
Burada fiyat ilk "sarı çizgiye" yaklaştı - açıldılar!!!... ve fiyat ikinci "sarı çizgiye" gitti...
Ve ne yapmalı?...
Ve "sarı çizgilerin" DOĞRU noktalardan çekildiğini kim söyledi?... Bunların hepsi HALK YARATICILIĞI: Ben istedim - Bu güzel noktadan bir çizgi çektim ... Eh, bu noktayı gerçekten SEVİYORUM ... ! Ama temkinli davranıp birkaç çizgi daha çizmek daha iyidir - KİMSEYE GÜVENMEMEK İÇİN!!!... Şimdi tamamen güzel!
sarı çizgiler bekleyen emirlerdir - fiyat satın al'a dokunacaktır. Onları oraya kurdum çünkü Göstergelerden seviyeler var.
\\\\\\\\\\\\\
zaten dönmüş olduğu görülebilir - genellikle gri çizgiden döner ve karşı gri çizgiye döner
sarı çizgiler bekleyen emirlerdir - fiyat satın al'a dokunacaktır. Onları oraya kurdum çünkü Göstergelerden seviyeler var.
Tüccar'ın HERHANGİ BİR eylemi GERÇEKLEŞTİRİLMELİ ve tavandan alınmamalıdır...
Yüz yıl önce ticaret yaptığınızı hayal edin: Durma yok ve bekleyen emir yok... Ne yapacaksınız?...
Tüm bu YAPAY çanlar ve ıslıklar, karlı ticaretin GÖRÜNÜMÜNÜ verir! Aslında - Tüccar'ın kafasını karıştırıyorlar, DOĞRU kararı vermesine izin vermiyorlar!
Planınıza göre, üç sipariş de açılabilir ve fiyat yavaş yavaş düşmeye devam edecek...
Tüccar'ın HERHANGİ BİR eylemi GERÇEKLEŞTİRİLMELİ ve tavandan alınmamalıdır...
Yüz yıl önce ticaret yaptığınızı hayal edin: Durma yok ve bekleyen emir yok... Ne yapacaksınız?...
Tüm bu YAPAY çanlar ve ıslıklar, karlı ticaretin GÖRÜNÜMÜNÜ verir! Aslında - Tüccar'ın kafasını karıştırıyorlar, DOĞRU kararı vermesine izin vermiyorlar!
Planınıza göre, üç sipariş de açılabilir ve fiyat yavaş yavaş düşmeye devam edecek...
her şey mümkün - forex öngörülebilir değil ve çok riskli. Risk almayan şampanya içmez
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Seni zorlamıyorum - fikrimi yüksek sesle dile getirdim, herkes kendisi için karar verir.
her şey mümkün - forex öngörülebilir değil ve çok riskli. Risk almayan şampanya içmez
Kendi hatalarınızı haklı çıkarmak için kendinizi ikna etmeye mi çalışıyorsunuz?...
Kendi hatalarınızı haklı çıkarmak için kendinizi ikna etmeye mi çalışıyorsunuz?...
kimin hatası yok? Hatalar bize hayatı öğretir
kimin hatası yok? Hatalar bize hayatı öğretir
kimin hatası yok? Hatalar bize hayatı öğretir
Sadece hiçbir şey yapmayanlar hata yapmaz!
Sadece hiçbir şey yapmayanlar hata yapmaz!
ve ben yaklaşık aynı!
kimin hatası yok? Hatalar bize hayatı öğretir
"Bizi öldürmeyen şey bizi daha güçlü kılar" ifadesi, altın üzerinden ortalama almak için geçerli değildir :-)