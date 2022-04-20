ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 76

SanAlex :

bugün bir düşüş için - geri dönüşün olduğu noktalar var.

- sarı yatay çizgilerden - ters noktalar yukarı.

Bu nedense inandırıcı değil...

Burada fiyat ilk "sarı çizgiye" yaklaştı - açıldılar!!!... ve fiyat ikinci "sarı çizgiye" gitti...

Ve ne yapmalı?...

Ve "sarı çizgilerin" DOĞRU noktalardan çekildiğini kim söyledi?... Bunların hepsi HALK YARATICILIĞI: Ben istedim - Bu güzel noktadan bir çizgi çektim ... Eh, bu noktayı gerçekten SEVİYORUM ... ! Ama temkinli davranıp birkaç çizgi daha çizmek daha iyidir - KİMSEYE GÜVENMEMEK İÇİN!!!... Şimdi tamamen güzel!

Serqey Nikitin :

sarı çizgiler bekleyen emirlerdir - fiyat satın al'a dokunacaktır. Onları oraya kurdum çünkü Göstergelerden seviyeler var.

\\\\\\\\\\\\\

zaten dönmüş olduğu görülebilir - genellikle gri çizgiden döner ve karşı gri çizgiye döner

SanAlex :

sarı çizgiler bekleyen emirlerdir - fiyat satın al'a dokunacaktır. Onları oraya kurdum çünkü Göstergelerden seviyeler var.

Tüccar'ın HERHANGİ BİR eylemi GERÇEKLEŞTİRİLMELİ ve tavandan alınmamalıdır...

Yüz yıl önce ticaret yaptığınızı hayal edin: Durma yok ve bekleyen emir yok... Ne yapacaksınız?...

Tüm bu YAPAY çanlar ve ıslıklar, karlı ticaretin GÖRÜNÜMÜNÜ verir! Aslında - Tüccar'ın kafasını karıştırıyorlar, DOĞRU kararı vermesine izin vermiyorlar!

Planınıza göre, üç sipariş de açılabilir ve fiyat yavaş yavaş düşmeye devam edecek...

Serqey Nikitin :

her şey mümkün - forex öngörülebilir değil ve çok riskli. Risk almayan şampanya içmez

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Seni zorlamıyorum - fikrimi yüksek sesle dile getirdim, herkes kendisi için karar verir.

 
SanAlex :

her şey mümkün - forex öngörülebilir değil ve çok riskli. Risk almayan şampanya içmez

Kendi hatalarınızı haklı çıkarmak için kendinizi ikna etmeye mi çalışıyorsunuz?...

Serqey Nikitin :

kimin hatası yok? Hatalar bize hayatı öğretir

 
SanAlex :

SanAlex :

Vitaly Muzichenko :

SanAlex :

