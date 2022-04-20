ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 78
Bodrumdan, üst kattan demek istedim. TD3_
neden ind.3'ü beğenmedin?
Kazanç almanızı sağlayan en hızlı gösterge...
endüstriyel sinyal 3 - sıfır çizgisini geçmek: "+" - yükseliş trendi, "-" değer - düşüş trendi.
Alttaki 2'ye bakarsanız, ilkine kıyasla giriş ve çıkış anlarını oldukça iyi gösteriyorlar.
Alttaki 2'ye bakarsanız, ilkine kıyasla giriş ve çıkış anlarını oldukça iyi gösteriyorlar.
Burada bir pozisyonu kapatmak için SEÇENEKLERİ dikkate almanız gerekir:
1. ALL ind olduğunda pozisyonu kapatabilirsiniz. artıda (veya ekside) olacak ...
2. FASTest göstergesi tersine döndüğünde konumu kapatabilirsiniz.
3. Diğer seçenekler de mümkündür... (örneğin, daha küçük bir tablodan bir sinyal)...
Her şey Tüccar'ın kendi takdirindedir.
Kabul ediyorum.
bilgisayarın batırdığı bir şey - ama yine de istiyor ve zirveye çıkma zamanı
Peki ya standart cmd? sen de mi taşındın
ve fark nedir? cmd'de bir kontrol yapmak daha iyi olan nedir ???
Farkı fark etmedim, örneğin chkdsk burada ve orada çalışıyor.
ve fark nedir? cmd'de bir kontrol yapmak daha iyi olan nedir ???
şimdi deneyeceğim
İşte faydalı bir makale, yardımcı olacağını düşünüyorum. https://support.microsoft.com/en-us/topic/
bir şey gibi değil, geri dönmek istemiyor - zirveye çıkma zamanı gibi görünse de!
bilgisayarı geri yüklerken - genel olarak, tahmine göre olmayan bir şey taşındı.
Sadece + - birkaç yüz puan düşünün. )
Genel olarak katılıyorum, alışverişe hazırlanmanız gerekiyor.
Kampanya altın dipleri çözdü - ve şimdi 1928.59'u hedefleyecek