Ramiz Mavludov :

Bodrumdan, üst kattan demek istedim. TD3_

Serqey Nikitin :

Alttaki 2'ye bakarsanız, ilkine kıyasla giriş ve çıkış anlarını oldukça iyi gösteriyorlar.

 
Ramiz Mavludov :

Burada bir pozisyonu kapatmak için SEÇENEKLERİ dikkate almanız gerekir:

1. ALL ind olduğunda pozisyonu kapatabilirsiniz. artıda (veya ekside) olacak ...

2. FASTest göstergesi tersine döndüğünde konumu kapatabilirsiniz.

3. Diğer seçenekler de mümkündür... (örneğin, daha küçük bir tablodan bir sinyal)...


Her şey Tüccar'ın kendi takdirindedir.

 
Serqey Nikitin :

Kabul ediyorum.

 
Serqe SanAlex :

bilgisayarın batırdığı bir şey - ama yine de istiyor ve zirveye çıkma zamanı

Peki ya standart cmd? sen de mi taşındın

 
SanAlex :

ve fark nedir? cmd'de bir kontrol yapmak daha iyi olan nedir ???

Farkı fark etmedim, örneğin chkdsk burada ve orada çalışıyor.

 
SanAlex :

ve fark nedir? cmd'de bir kontrol yapmak daha iyi olan nedir ???

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

şimdi deneyeceğim


İşte faydalı bir makale, yardımcı olacağını düşünüyorum. https://support.microsoft.com/en-us/topic/

[Silindi]  

bir şey gibi değil, geri dönmek istemiyor - zirveye çıkma zamanı gibi görünse de!

XAUUSDGünlük 03

bilgisayarı geri yüklerken - genel olarak, tahmine göre olmayan bir şey taşındı.

Sadece + - birkaç yüz puan düşünün. )

Genel olarak katılıyorum, alışverişe hazırlanmanız gerekiyor.

[Silindi]  

Kampanya altın dipleri çözdü - ve şimdi 1928.59'u hedefleyecek

XAUUSDGünlük 1928.59

