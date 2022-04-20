ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 52
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Garantili" ticaret için komik bir kelimedir.
Bu zaten tartışılmış olmasına rağmen.
Sorun farklı - MACD fiyatı takip ediyor ve gelecekte nerede ve ne zaman olabileceğini göstermiyor - gösterge gecikiyor, önde değil = kavşağın arkasındaki trafik ışığı (bunun hakkında da yazdım).
DML&EWA Tekniği öncü göstergeler üzerine kurulmuştur: Farklı dalga seviyelerindeki Andrews Dirgen'in hangi tarihlerden yapıldığına ve gelecekte x grafik araçlarının nasıl çalıştığına bakın:
Bodrum Göstergeniz - ondan yalnızca bir siteye gitmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.
Hareketi buna göre nasıl tanımlarsınız?
Bodrum Göstergeniz - ondan yalnızca bir siteye gitmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.
Hareketi buna göre nasıl tanımlarsınız?
Hiçbir şekilde, bu yalnızca dalga seviyelerini ölçeklendirmek için yardımcı bilgidir, böylece tüccar özellikle yoldan sapmaz.
Fiyat hareketinin tüm hedefleri, hem fiyat hem de zaman, Andrews Pitchfork'un belirli dalga seviyelerindeki (fiyat hareketi ölçekleri) grafik araçları tarafından belirlenir.
Bilgiler, hem blogda (tablodaki adres) hem de kısaca FOREX DERGİSİ 12_2015-12_2016'nın bir dizi makalesinde kamuya açıktır.
"Garantili" ticaret için komik bir kelimedir.
Bu zaten tartışılmış olmasına rağmen.
Sorun farklı - MACD fiyatı takip ediyor ve gelecekte nerede ve ne zaman olabileceğini göstermiyor - gösterge gecikiyor, önde değil = kavşağın arkasındaki trafik ışığı (bunun hakkında da yazdım).
DML&EWA Tekniği öncü göstergeler üzerine kurulmuştur: Farklı dalga seviyelerindeki Andrews Dirgen'in hangi tarihlerden yapıldığına ve gelecekte x grafik araçlarının nasıl çalıştığına bakın:
Macd önde gelen bir göstergedir. ma12 ve ma26'yı grafikte macd gibi ayarlayın ve bakın
MACD sinyaller üretir ve geleceği tahmin etmez. Tüm parametreler her enstrüman için ayrı ayrı optimize edilmiştir https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
Macd önde gelen bir göstergedir. ma12 ve ma26'yı grafikte macd gibi ayarlayın ve görün
Tartışmadan önce klasiklerin, en azından DiNapoli'nin göstergelerine göre sınıflandırmaya bakın .
"Göstergeler, osilatörler... tersine dönmeden önce fiyat eylemi gerektiren göstergeler gecikmeli göstergelerdir,,,,"
MACD ayarları sadece fiyat hareketi ile ölçeği belirler.
Ve bu arada, sadece farklı fiyat hareketi ölçeklerinde değil, aynı zamanda farklı finansal araçlarda da ayarlamalar gerektiriyorlar, ....
Gelişmiş görüntüleme sistemlerinde gerekli olmayan şey: tüm durumlar için tek bir ayar.
Tartışmadan önce klasiklerin, en azından DiNapoli'nin göstergelerine göre sınıflandırmaya bakın .
"Göstergeler, osilatörler... tersine dönmeden önce fiyat eylemi gerektiren göstergeler gecikmeli göstergelerdir,,,,"
MACD ayarları sadece fiyat hareketi ile ölçeği belirler.
Ve bu arada, sadece farklı fiyat hareketi ölçeklerinde değil, aynı zamanda farklı finansal araçlarda da ayarlamalar gerektiriyorlar, ....
Gelişmiş görüntüleme sistemlerinde gerekli olmayan şey: tüm durumlar için tek bir ayar.
Kavşakta!
[iv] Dakika dalgasının tepesinin oluşması mümkündür, modelde herhangi bir ihlal yoktur (modelin grafiksel gösterimi ile karşılaştırın).
Bununla birlikte, bu tepeden inşa edilen yükselen Andrews Pitchfork'un kırmızı bölgesinin sınırı henüz kırılmadı, yani yukarı doğru bir geri dönüşün teyidi yok.
SubMinuette'in alt dalga seviyesinde yukarı doğru hareketin oluşumu sabit değildir (aşağıdaki tabloya bakınız), bu sadece şüpheleri körükler.
Ticaret kararları vermek için bekleyeceğim:
Bu destek bölgeleri bloğu da kırılırsa, derin bir düzeltme olarak aşağı doğru hareket riski yalnızca artacaktır.
Kavşakta!
[iv] Dakika dalgasının tepesinin oluşması mümkündür, modelde herhangi bir ihlal yoktur (modelin grafiksel gösterimi ile karşılaştırın).
Bununla birlikte, bu tepeden inşa edilen yükselen Andrews Pitchfork'un kırmızı bölgesinin sınırı henüz kırılmadı, yani yukarı doğru bir geri dönüşün teyidi yok.
SubMinuette'in alt dalga seviyesinde yukarı doğru hareketin oluşumu sabit değildir (aşağıdaki tabloya bakınız), bu sadece şüpheleri körükler.
Ticaret kararları vermek için bekleyeceğim:
Bu destek bölgeleri bloğu da kırılırsa, derin bir düzeltme olarak aşağı doğru hareket riski yalnızca artacaktır.
tüm bilmecelere sahipmişsin gibi.
Daha basitim var - durmadan önce sanırım bugün 1909.13'e kadar
tüm bilmecelere sahipmişsin gibi.
Daha basitim var - durmadan önce sanırım bugün 1909.13'e kadar
Altın yol sadece dibe
Umuyorum! Basitçe, eğer yükselirse, kârla daha hızlı kapatacağım.