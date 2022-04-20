ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 67
1823.06'ya kadar bugün sürecek mi, sürmeyecek mi?
Bu hızla devam edecek!!!
Peki, bu DUR!
Boşuna aldım.. Bir yerde 1877 fiyatında fibo seviyesi var, 2 gün boyunca sıçradı, şimdi 1827 kanalının alt çubuğuna bir yerde ve sonra xs. muhtemelen geri tepme. Böyle bir hareket neyle bağlantılıdır, kim bilir?
Kampanya haber faktörü. Dolar güçlendi
Teknolojiyle alakası olmayan çok haber
Teknik olarak sabahın erken saatlerinden itibaren tahmin edildi
"Düzenlilikler"e gidin
Yeni bir şey yok, tüm desenler zaten bulundu)
İyi tamam.
ve 1750.97'ye kadar sürecek mi, sürmeyecek mi ???