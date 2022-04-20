ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 67

SanAlex :
1823.06'ya kadar bugün sürecek mi, sürmeyecek mi?

Bu hızla devam edecek!!!

 
Александр :

Peki, bu DUR!



Djbl :
Boşuna aldım.. Bir yerde 1877 fiyatında fibo seviyesi var, 2 gün boyunca sıçradı, şimdi 1827 kanalının alt çubuğuna bir yerde ve sonra xs. muhtemelen geri tepme. Böyle bir hareket neyle bağlantılıdır, kim bilir?
Kampanya haber faktörü. Dolar güçlendi
Александр :
Kampanya haber faktörü. Dolar güçlendi

Teknolojiyle alakası olmayan çok haber

 
Vitaly Muzichenko :

Teknolojiyle alakası olmayan çok haber

Teknik olarak sabahın erken saatlerinden itibaren tahmin edildi

1

 
"Düzenlilikler"e gidin
 
Алексей Тарабанов :
"Düzenlilikler"e gidin

Yeni bir şey yok, tüm desenler zaten bulundu)

 
VVT :

Yeni bir şey yok, tüm desenler zaten bulundu)

İyi tamam.

Александр :

Bu hızla devam edecek!!!

ve 1750.97'ye kadar sürecek mi, sürmeyecek mi ???

Aşıyla ilgili yeni haber, Pfizer %90 başarı elde etti, şimdi %95.
