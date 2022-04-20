ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İndus doları uzun süre düşebilir çünkü. doları zayıflatan 7 yıllık bir döngü başladı. Ve genel olarak altın için bir klasik
Maxim, bence çok mantıklı ve inandırıcı bir şekilde tahmin ettin. Belki USD'nin zayıflaması nedeniyle EURUSD'de daha fazla artış görebiliriz. 1.1800'ün üzerinde bile. Şimdi saat 12:00. EURUSD, D1 geri dönüşünde iki gün geriledi. Ancak bugün (20 Temmuz) Kiev saatiyle 14:45'te faiz oranı EUR. Ve 26 Temmuz'da USD faiz oranı. Ve hepsi bu, sanırım, 7 Eylül'e kadar bir durgunluk (EUR üzerinden yüzde oranı). Bu nedenle, 20 Temmuz ve 26 Temmuz, EURUSD'nin bu süre boyunca davranışını belirleyecektir - 7 Eylül'e kadar. Büyük ihtimalle bir daire olacak ama göreceğiz.
Maxim, bence çok mantıklı ve inandırıcı bir şekilde tahmin ettin. Belki USD'nin zayıflaması nedeniyle EURUSD'de daha fazla artış görebiliriz. 1.1800'ün üzerinde bile. Şimdi saat 12:00. EURUSD, D1 geri dönüşünde iki gün geriledi. Ancak bugün (20 Temmuz) Kiev saatiyle 14:45'te faiz oranı EUR. Ve 26 Temmuz'da USD faiz oranı. Ve hepsi bu, sanırım, 7 Eylül'e kadar bir durgunluk (EUR üzerinden yüzde oranı). Bu nedenle, 20 Temmuz ve 26 Temmuz, EURUSD'nin bu süre boyunca davranışını belirleyecektir - 7 Eylül'e kadar. Büyük ihtimalle bir daire olacak ama göreceğiz.
Ne yazık ki, 1990 yılına kadar bir ECU programım yok, takip etmek ilginç olurdu, ancak 1990'dan beri 7 yaşındakiler belirgindir, hatta kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ve genel olarak, tüm grafiğin kendisi ayna sezgiseldir :)
Ne tür bir güç artışı olabileceğini bilmiyorum, çünkü. ecu ile yapıştırma yoktur, ancak önceki yedi yıllık döngüde en az %50'ye kadar düzeltme varsayılabilir.
Ve haftalar boyunca, klasiklere göre, dalganın ortasında bir üçgen varsa ve sadece 2 dalga varsa, aşağı doğru oluşum açıkça düzelticiydi, o zaman bu bir zikzaktan (düzeltme) başka bir şey olamaz. Ve zikzağın bacakları uzunluk ve zaman bakımından yaklaşık olarak eşittir, bu sadece böyle bir oluşumun zaten çalıştığı ve uzun bir süre boyunca bir değişiklik olması gerektiği anlamına gelebilir. trendler
Ve aylık grafikte biraz daha hayal kurarsanız, o zaman:
Vernet, bu bir fantezi değil, en az direnç ilkesine dayanan bir tahmindir - bir alıntının hareket etmesi en kolay olacağından, cevap benzer döngülerdedir.
Yani, Trump'ın gerçekten de Putin'in uşağı olması muhtemeldir (şaka yapıyorum) :)
zaman gösterecek
Lütfen bana stopun ne zaman çalıştığını söyle, ben de satacağım
Lütfen bana stopun ne zaman çalıştığını söyle, ben de satacağım
Kaybı durdurmak mı demek istiyorsun? biri zaten çalıştı. Sinir ağımı test ediyorum, çok heyecanlıyım, sinyaller son 4 haftadır doğru. Bu sefer kaçırdım, onu eğittim. Hâlâ önümüzdeki hafta için fiyat indirimi konusunda ısrar ediyor.
Selam beyler. Aktif olarak altın ticareti yapan var mı? Kararlarınızı hangi verilere dayandırıyorsunuz?
Ve ikinci soru, kimin ne başarısı var ve ne kadar süredir ticaret yapıyorsunuz? Bu araçta başkalarının sonuçlarıyla ilgileniyor
Selam beyler. Aktif olarak altın ticareti yapan var mı? Kararlarınızı hangi verilere dayandırıyorsunuz?
Ve ne, ilk başta tembellik okumak için bir konu?
Ve ne, ilk başta tembellik okumak için bir konu?
Bu yüzden okudum, başlıktaki 4-7 kişi dolar ile korelasyon, 7 yıllık döngüler vb. hakkında farklı düşünceler yazıyor. Gerçekten ilginç hale geldi, bu enstrümanın ticaretini kim yapıyor ve nasıl ilerliyor? Örneğin: Birleşiyorum, 0'da işlem yapıyorum, neye sahip olan %5'ten biriyim veya ben sadece bir tanrıyım)))
M5'ten biraz daha büyük grafikleri analiz edin, örneğin D1 ve üstü
Biraz satmam gerekiyor gibi.