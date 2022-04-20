ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 12
Bana gelince, altın, para biriminden daha yeterli bir araçtır)
Mısır, domuz eti ve yen ile tamamen aynı.
Kısacası ben fal yapmıyorum, duruma göre çalışıyorum, belirli olayları görüp kararlar alıyorum. Merak eden olursa diye buraya bir kaç yazı koymaya çalışacağım. Sadece altın için vadeli işlem yapıyorum. Gün içi ve orta vadede alım satım. Çoğu zaman bu hafta içi olur.
Avrupa oturumunun açılışında, gün içindeki hareket trendini belirleyen bir dizi etkinlik gerçekleşti. Ask'ta (küçük sarı elmaslar) bir dizi iyi tasarruf anlaşması yapıldı ve ayrıca yüksek frekanslı tüccarların gün içinde iş yönünde bir değişiklik oldu. Tasarruf anlaşmaları küçük partiler halinde ama seri olarak yapıldı. Mevcut durumda bu, belirli hedefler taşıyan net bir açık pozisyondur. Hedef 1320-1316. Diğer X'ler, 1320 zaten tamamlandı. Bakmak ve gözlemlemek zorundasın. Tekrar ediyorum, ben falcılık yapmıyorum, mevcut duruma bakıp kararlar alıyorum.
Düzeltici hareket, beklenen 1320-1316 alanında gerçekleşti. Dün, sistemik piyasa katılımcıları, fiyatı 1342 alanına iten teklifler üzerinde çok net ve güçlü bir şekilde çalıştı. Geçen gün boyunca OI, geleceğe yönelik +10 bin büyüdü.
Şimdilik, beklemek zorundasın. Genel olarak, uzun durum şu anda korunmaktadır. Teklifler üzerindeki durakların ve kısaca bir dizi kesicinin kırılmasını beklemek gerekir, bu uzun süre daha fazla harekete yol açacaktır. 1332-1329 bölgesinde uzunlara girmek için hedefler.
Beklenen aralıktaki düşüş gerçekleşti, ihtiyacımız olan hiçbir anlaşma ve onay yoktu. Aşağıda gidelim. Durdurma kaybı, 8 ve 9 Mart'ta çok daha düşük bir seviyede gerçekleşti. İyi teklif anlaşmaları birikmiştir. Cuma günü, Amerika seansının ikinci yarısında, tüm teklif anlaşmaları dengesi eşitlendi. Ne yazık ki, altın aralığa sıkıştı. Öngörü anlamsızdır. Altın hareket etmeye hazırlanıyor, 21 Mart'a kadar beklemeniz gerekiyor. Fed oranları, artı opsiyon sözleşmesinin 26 Mart'ta sona ermesine çok az kaldı. 1315-1300 aralığında altın bulmak, mevcut opsiyon sözleşmesine yapılan çağrılarda büyük ilgiye neden oldu, ancak son zamanlarda kademeli bir sıfırlama ve diğer sözleşmelere geçiş oldu ve bize büyümenin mümkün olduğunu, ancak 26 Mart'a kadar olmadığını söyledi.
Şu anda, 1307-1304 seviyesinin bir dökümü için hazırlıklar devam ediyor. Sistem katılımcıları mayınları kırmak için aktif olarak çalışıyor. geçerli gün ve daha aşağı. Aşağı doğru hareket, 1350-1400 alanına daha yüksek bir yolculuk için ek bir set olacaktır. Fed'i ve opsiyon sözleşmesinin sona ermesini beklemeniz gerekiyor.
Yuri, bu "komik resimler" nedir? Bunları yayınlama amacınız nedir? Onları nasıl yorumlamalı?
başlangıç yukarı doğru çizilir, ancak daha eski dönem için henüz göksel bir işaret yoktu.
orada olmasına rağmen
Satın alma zamanı?