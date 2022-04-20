ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 22

Mikhail Simakov :

Altının değeri düşükse, platin ne olacak? Genel olarak, her zaman altından daha değerli olmuştur ve şimdi üç kat daha ucuzdur.

Bu fiyatla ilgili değil, uygulamayla ilgili.

 
Alexsandr San :

bu nedir - şans yok. ve bununla nasıl başa çıkılacağı...

- Unutuldum

bu yüzden satın al) şanslı olabilirsin))

 
Александр :

Günaydın. Kendi stratejim üzerinde çalışıyorum. Akşam daha detaylı anlatacağım. Koşmak gerek . İyi günler.

Bu, H1'de kullandığım stratejinin bir parçası:


 
Александр :

Fiyat günlük seviyeden seker ve H1'de bir giriş noktası oluşturursa, şort tamamlama seçeneklerini değerlendireceğim. Fiyat kırılır ve günlük seviyenin üzerinde birleşirse, satın alma seçeneklerini değerlendireceğim:

Bunun gibi bir şey)

 
Александр :

Stratejinizi uzun bir geçmiş üzerinde test ettiniz mi?

Düzeltmeden sonra fiyatın tekrar düşmeye başlayacağını varsayıyorum.
 
R2 - Alındı - şimdi düşünmeniz gerekiyor

---------------------- hemen köşeyi dönünce, ribaund

XAUUSDH2

Alexsandr San :

R2 - Alındı - şimdi düşünmeniz gerekiyor

---------------------- hemen köşeyi dönünce, ribaund


vermeyin - komisyoncu vermez

verme

 
Alexsandr San :

R2 - Alındı - şimdi düşünmeniz gerekiyor

---------------------- hemen köşeyi dönünce, ribaund


sadece oturmanız gerekiyor, yerleşmeniz gerekiyor, deyim yerindeyse 2-5 gün boyunca 30-40 pips aralığında bir yan düzenlemeniz gerekiyor..

 
Alexsandr San :

vermeyin - komisyoncu vermez

bu yüzden vermiyorlar
