ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 22
Altının değeri düşükse, platin ne olacak? Genel olarak, her zaman altından daha değerli olmuştur ve şimdi üç kat daha ucuzdur.
Bu fiyatla ilgili değil, uygulamayla ilgili.
bu nedir - şans yok. ve bununla nasıl başa çıkılacağı...
- Unutuldum
bu yüzden satın al) şanslı olabilirsin))
Günaydın. Kendi stratejim üzerinde çalışıyorum. Akşam daha detaylı anlatacağım. Koşmak gerek . İyi günler.
Bu, H1'de kullandığım stratejinin bir parçası:
Fiyat günlük seviyeden seker ve H1'de bir giriş noktası oluşturursa, şort tamamlama seçeneklerini değerlendireceğim. Fiyat kırılır ve günlük seviyenin üzerinde birleşirse, satın alma seçeneklerini değerlendireceğim:
Bunun gibi bir şey)
Stratejinizi uzun bir geçmiş üzerinde test ettiniz mi?Düzeltmeden sonra fiyatın tekrar düşmeye başlayacağını varsayıyorum.
R2 - Alındı - şimdi düşünmeniz gerekiyor
---------------------- hemen köşeyi dönünce, ribaund
R2 - Alındı - şimdi düşünmeniz gerekiyor
vermeyin - komisyoncu vermez
R2 - Alındı - şimdi düşünmeniz gerekiyor
sadece oturmanız gerekiyor, yerleşmeniz gerekiyor, deyim yerindeyse 2-5 gün boyunca 30-40 pips aralığında bir yan düzenlemeniz gerekiyor..
