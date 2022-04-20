ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 66

Djbl :
Kara Cuma hakkında düşünceleriniz neler? Yıllar önce baktım, her şey farklı ve büyük hareketler fark etmedim.

onun buraya gelme zamanı geldi ve Cuma günü gösterecek!

XAUUSDHaftalık 1728.56

SanAlex :

onun buraya gelme zamanı geldi ve Cuma günü gösterecek!


Eğri nedir? n1 gün içinde inşa edilir?
Djbl :
Eğri nedir? n1 gün içinde inşa edilir?

üst muhtemelen istiyor

XAUUSDH1

 
SanAlex :

üst muhtemelen istiyor


Çok fazla değil, gün içinde, yani bu günün başlangıcı, sabahın 5'i, Avustralyalıların başladığı gibi ve oluşum anında. Örneğin, öğlen 12'de 7 mum, bir saat muhtemelen kaba olacaktır, m15 mümkündür. Pazartesi günü zor değilse düzenleyin. ciltler için teşekkürler)
Djbl :
Çok fazla değil, gün içinde, yani bu günün başlangıcı, sabahın 5'i, Avustralyalıların başladığı gibi ve oluşum anında. Örneğin, öğlen 12'de 7 mum, bir saat muhtemelen kaba olacaktır, m15 mümkündür. Pazartesi günü zor değilse düzenleyin. ciltler için teşekkürler)

15 dakika

XAUUSDM15.png

 
Lesorub açık ve özlüdür.
bu noktaya 1881.81 ulaşacak ve orada görünür olacak
Mevcut durumun analizi:


Gün içi trend - yukarı... (tüm göstergeler pozitif)...

Ancak büyük zaman dilimleriyle ilgili olarak, bu düz bir bölümdür (yatay bölüm) ve şu ana kadar durum net değil: fiyat yatay kanalda uzun süre dalgalanabilir veya yeterince güçlü bir sarsıntı olabilir ...

En iyi seçenek: TÜM göstergelerin bir yöne dönmesini bekleyin (büyük grafiklerdekiler dahil) ve ancak o zaman açın...

 

Peki, bu DUR!



1823.06'ya kadar bugün sürecek mi, sürmeyecek mi?
