ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 66
Kara Cuma hakkında düşünceleriniz neler? Yıllar önce baktım, her şey farklı ve büyük hareketler fark etmedim.
onun buraya gelme zamanı geldi ve Cuma günü gösterecek!
Eğri nedir? n1 gün içinde inşa edilir?
üst muhtemelen istiyor
Çok fazla değil, gün içinde, yani bu günün başlangıcı, sabahın 5'i, Avustralyalıların başladığı gibi ve oluşum anında. Örneğin, öğlen 12'de 7 mum, bir saat muhtemelen kaba olacaktır, m15 mümkündür. Pazartesi günü zor değilse düzenleyin. ciltler için teşekkürler)
15 dakika
Mevcut durumun analizi:
Gün içi trend - yukarı... (tüm göstergeler pozitif)...
Ancak büyük zaman dilimleriyle ilgili olarak, bu düz bir bölümdür (yatay bölüm) ve şu ana kadar durum net değil: fiyat yatay kanalda uzun süre dalgalanabilir veya yeterince güçlü bir sarsıntı olabilir ...
En iyi seçenek: TÜM göstergelerin bir yöne dönmesini bekleyin (büyük grafiklerdekiler dahil) ve ancak o zaman açın...
Peki, bu DUR!