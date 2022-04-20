ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 47

VVT :

Sizin yönteminize göre altın nereye sekecek?

En yakın destek seviyesi 1800, güçlü olanı 1720. Oraya bakacağız

 
Алексей Тарабанов :

En yakın destek seviyesi 1800, güçlü olanı 1720. Oraya bakacağız

Yani yarın hala hafif bir hareket ve toparlanma var, göreceğiz.

 
VVT :

Yani yarın hala hafif bir hareket ve bir toparlanma var, göreceğiz.

1800'e geldiğimizde tahmin etmeye başlıyoruz: seviyor, sevmiyor. 1720'den sonra sevip sevmediğine biz karar veririz.

 
Ve yarın olacağını kim söyledi? Büyük olasılıkla evet, ama mutlaka değil.
 

İki dalga senaryosundan herhangi birinde hesaplanan destek bölgelerine yaklaşan altın:


  1. Yerel dip seviyeyi dalga tepesi olarak güncelleme - (a) Minuette .
  2. Üst düzey dalga seviyesi Dakikanın Andrews düzeltme dirgeninin son sinyal hattının kesişim alanları ve Minuette dalga seviyesinden azalan Andrews dirgeninin belirsizlik kanalı.
  3. Küçük dalga seviyesi SubMinuette'in Andrews dirgeninin sinyal hattı.
  4. Ve sonra eski Küçük dalga seviyesinden gelen bir sinyal var.

Fiyat son sinyal hattına döndü:

Genel olarak, satışları kapatmak için birçok sinyal var.
Henüz alımları açmak için herhangi bir sinyal yok.
Pazartesiye kadar kendisi - anlaşmalar bitti, satışlar azaldı.

Igor Bebeshin :

Matematik budur!!! Ve bu tür resimlerden nasıl başınız dönmez. - Ve yine çiftin nereye taşınacağını anlamadım?

tüm matematiğin zaten yatırıldığı göstergeler var

Hareketin aşağı inmek istediğini görüyorum - ama her şeyi değiştirebilecek seviye çok yakın (P harfi - fiyat yükselirse satın alabilirsiniz)

SanAlex :

Matematik budur!!! Ve bu tür resimlerden nasıl başınız dönmez. - Ve yine, çiftin nereye taşınacağını anlamadım?

yukarı veya belki aşağı))) veya veya krch))) herhangi bir forex analisti gibi - tahminler)))

 
Igor Bebeshin :

Açıkça ifade edilen model 3 (hatta 4) Hintlileri rahatsız etmiyor mu? Destek var, katılıyorum, ancak yakın gelecekte kırılacağı açık. 1800'e kadar, muhtemelen 1720'ye kadar. Orada bir yerden satın alabilirsiniz.

 
Алексей Тарабанов :

Açıkça ifade edilen model 3 (hatta 4) Hintlileri rahatsız etmiyor mu? Destek var, katılıyorum, ancak yakın gelecekte kırılacağı açık. 1800'e kadar, muhtemelen 1720'ye kadar. Orada bir yerden satın alabilirsiniz.

Dürüst olmak gerekirse, üç yıldır kalıplar üzerinde çalışmıyorum, test ettim ama son 12 yıldır onlara yaklaşamıyorum.
Onlara karşı DEĞİL, sadece onlara ihtiyacım yok.
Kalıplar çoğunlukla daha önce olanları düzeltir, yani bunlar yalnızca bir onay sinyalidir. Gelecekte ne fiyat ne de zaman öngörmezler.
Öngörülü bir gösterge sistemi üzerinde çalışmayı tercih ederim.

Geçmeye gelince - bu mümkün!
Ama benim için sinyal satışı durdurmaktı ki ben de öyle yaptım.
Pazartesi devam etmek için bir sinyal olacak - satmaya devam edeceğim. Olmayacak - pazarın dışındayken falcılıkla uğraşmıyorum.

 
Igor Bebeshin :

Dürüst olmak gerekirse, üç yıldır kalıplar üzerinde çalışmıyorum, test ettim ama son 12 yıldır onlara yaklaşamıyorum.
Onlara karşı DEĞİL, sadece onlara ihtiyacım yok.
Kalıplar çoğunlukla daha önce olanları düzeltir, yani bunlar yalnızca bir onay sinyalidir. Gelecekte ne fiyat ne de zaman öngörmezler.
Öngörülü bir gösterge sistemi üzerinde çalışmayı tercih ederim.

Geçmeye gelince - bu mümkün!
Ama benim için sinyal satışı durdurmaktı ki ben de öyle yaptım.
Pazartesi devam etmek için bir sinyal olacak - satmaya devam edeceğim. Olmayacak - pazarın dışındayken falcılıkla uğraşmıyorum.

Akıllıca

