ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 47
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sizin yönteminize göre altın nereye sekecek?
En yakın destek seviyesi 1800, güçlü olanı 1720. Oraya bakacağız
En yakın destek seviyesi 1800, güçlü olanı 1720. Oraya bakacağız
Yani yarın hala hafif bir hareket ve toparlanma var, göreceğiz.
Yani yarın hala hafif bir hareket ve bir toparlanma var, göreceğiz.
1800'e geldiğimizde tahmin etmeye başlıyoruz: seviyor, sevmiyor. 1720'den sonra sevip sevmediğine biz karar veririz.
İki dalga senaryosundan herhangi birinde hesaplanan destek bölgelerine yaklaşan altın:
Fiyat son sinyal hattına döndü:
Genel olarak, satışları kapatmak için birçok sinyal var.
Henüz alımları açmak için herhangi bir sinyal yok.
Pazartesiye kadar kendisi - anlaşmalar bitti, satışlar azaldı.
İki dalga senaryosundan herhangi birinde hesaplanan destek bölgelerine yaklaşan altın:
Fiyat son sinyal hattına döndü:
Genel olarak, satışları kapatmak için birçok sinyal var.
Henüz alımları açmak için herhangi bir sinyal yok.
Pazartesiye kadar kendisi - anlaşmalar bitti, satışlar azaldı.
Matematik budur!!! Ve bu tür resimlerden nasıl başınız dönmez. - Ve yine çiftin nereye taşınacağını anlamadım?
--------------------------
tüm matematiğin zaten yatırıldığı göstergeler var
Hareketin aşağı inmek istediğini görüyorum - ama her şeyi değiştirebilecek seviye çok yakın (P harfi - fiyat yükselirse satın alabilirsiniz)
Matematik budur!!! Ve bu tür resimlerden nasıl başınız dönmez. - Ve yine, çiftin nereye taşınacağını anlamadım?
yukarı veya belki aşağı))) veya veya krch))) herhangi bir forex analisti gibi - tahminler)))
İki dalga senaryosundan herhangi birinde hesaplanan destek bölgelerine yaklaşan altın:
Fiyat son sinyal hattına döndü:
Genel olarak, satışları kapatmak için birçok sinyal var.
Henüz alımları açmak için sinyal yok.
Pazartesiye kadar kendisi - anlaşmalar bitti, satışlar azaldı.
Açıkça ifade edilen model 3 (hatta 4) Hintlileri rahatsız etmiyor mu? Destek var, katılıyorum, ancak yakın gelecekte kırılacağı açık. 1800'e kadar, muhtemelen 1720'ye kadar. Orada bir yerden satın alabilirsiniz.
Açıkça ifade edilen model 3 (hatta 4) Hintlileri rahatsız etmiyor mu? Destek var, katılıyorum, ancak yakın gelecekte kırılacağı açık. 1800'e kadar, muhtemelen 1720'ye kadar. Orada bir yerden satın alabilirsiniz.
Dürüst olmak gerekirse, üç yıldır kalıplar üzerinde çalışmıyorum, test ettim ama son 12 yıldır onlara yaklaşamıyorum.
Onlara karşı DEĞİL, sadece onlara ihtiyacım yok.
Kalıplar çoğunlukla daha önce olanları düzeltir, yani bunlar yalnızca bir onay sinyalidir. Gelecekte ne fiyat ne de zaman öngörmezler.
Öngörülü bir gösterge sistemi üzerinde çalışmayı tercih ederim.
Geçmeye gelince - bu mümkün!
Ama benim için sinyal satışı durdurmaktı ki ben de öyle yaptım.
Pazartesi devam etmek için bir sinyal olacak - satmaya devam edeceğim. Olmayacak - pazarın dışındayken falcılıkla uğraşmıyorum.
Dürüst olmak gerekirse, üç yıldır kalıplar üzerinde çalışmıyorum, test ettim ama son 12 yıldır onlara yaklaşamıyorum.
Onlara karşı DEĞİL, sadece onlara ihtiyacım yok.
Kalıplar çoğunlukla daha önce olanları düzeltir, yani bunlar yalnızca bir onay sinyalidir. Gelecekte ne fiyat ne de zaman öngörmezler.
Öngörülü bir gösterge sistemi üzerinde çalışmayı tercih ederim.
Geçmeye gelince - bu mümkün!
Ama benim için sinyal satışı durdurmaktı ki ben de öyle yaptım.
Pazartesi devam etmek için bir sinyal olacak - satmaya devam edeceğim. Olmayacak - pazarın dışındayken falcılıkla uğraşmıyorum.
Akıllıca