ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 79
Kampanya altın dipleri çözdü - ve şimdi 1928.59'u hedefleyecek
aradan uzun zaman geçmedi ama hedef (1917.95) yaklaşıyor
XAUUSD_Günlük
Yukarı doğru bir düzeltme dalgası var. Ama trend aşağı. Kırmızı çizgi, üst düzey aşağı kanalın üst sınırıdır.
Haftalık barlar
yaz sonuna kadar - 2095,61 fiyatını hissedecek
Altın için "Parlak"! Kalkacak!
yaz sonuna kadar - 2095,61 fiyatını hissedecek
satın almak?
Durum
satın almak?
Olası bir doların tersine çevrilmesiyle, mmm
satın almak?
satın al - mümkün olduğunca 1841.08'e ve oradan 2095.61 hedefine
şu anda - 1903.00 hedefleniyor
nasıl acele ettim - tam bugün 1903.00'e kadar karar verdim
H3 için Analiz:
Trend kesinlikle yukarı...
Ama şu anda - bir geri dönüş.
Optimal çözüm hala piyasanın dışında... 1 saatlik grafiktekiler de dahil TÜM göstergelerin tek yöne dönmesini bekliyoruz...