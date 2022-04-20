ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 79

SanAlex : 2021.03.22 07:33         RU

Kampanya altın dipleri çözdü - ve şimdi 1928.59'u hedefleyecek

XAUUSDGünlük_1928.59__1

aradan uzun zaman geçmedi ama hedef (1917.95) yaklaşıyor

XAUUSDGünlük

 

XAUUSD_Günlük

Yukarı doğru bir düzeltme dalgası var. Ama trend aşağı. Kırmızı çizgi, üst düzey aşağı kanalın üst sınırıdır.

XAUUSD_Daily_05

 

Haftalık barlar

yaz sonuna kadar - 2095,61 fiyatını hissedecek

XAUUSDGünlük 2095.61

 



Altın için "Parlak"! Kalkacak!

 
SanAlex :

yaz sonuna kadar - 2095,61 fiyatını hissedecek


satın almak?

 

Durum

Durum

 
Mikhail Simakov :

satın almak?

Olası bir doların tersine çevrilmesiyle, mmm

Mikhail Simakov :

satın almak?

satın al - mümkün olduğunca 1841.08'e ve oradan 2095.61 hedefine

XAUUSDHaftalık 1841.08

şu anda - 1903.00 hedefleniyor

XAUUSDH1 1903.00

nasıl acele ettim - tam bugün 1903.00'e kadar karar verdim

XAUUSDH2xxx


 

H3 için Analiz:

Trend kesinlikle yukarı...

Ama şu anda - bir geri dönüş.

Optimal çözüm hala piyasanın dışında... 1 saatlik grafiktekiler de dahil TÜM göstergelerin tek yöne dönmesini bekliyoruz...

