Sen bizim "Açıkça Kaptan"ımızsın!
Ve çitin üzerine altının fiyatının güneş aktivitesinin döngülerine ve gümüşe - ayın evrelerine - bağlı olduğunu yazarsam buna inanır mısınız?
Elbette, para birimi, bitcoinler, endeksler vb. dahil olmak üzere diğer herhangi bir emtia gibi altının maliyeti dolar cinsindendir. Ve tabii ki, altın, ünlü dolar endeksi de dahil olmak üzere, dünyadaki diğer tüm zihinsel ve zihinsel olmayan araçlarla ilişkilidir. Ancak bu korelasyon çok zayıf ve spesifiktir. Bu nedenle, altının maliyetinin doğrudan dolar endeksine bağlı olduğunu söylemek güvenlidir.
Hangi endeksler dolar cinsindendir?
Kambur yapma. Endekslerin koşullu "papağanları" genellikle dolar cinsinden endeks bileşenlerinin ağırlıklı maliyetinden başka bir şey değildir.
Yani yazar, "endeksler" kelimesiyle, ABD borsasında dolaşımda olan dünya hisse senedi endekslerinin bir kısmını ve şirketin piyasa değerinin dolar cinsinden hesaplanmasını içeren hesaplama algoritmasını kastetmiştir.
Vasily'nin kendisi genellikle "bir kambur heykeltıraş" ...
Dolar endeksi:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0 %BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
İndus doları uzun süre düşebilir çünkü. doları zayıflatan 7 yıllık bir döngü başladı. Ve genel olarak altın için bir klasik
Güzel!
Aynı ruhla devam!
Ve bu verileri kullanacağım:
2010 verilerini kullanacak mısınız? :D :D :D
Yıl için tahminde bulunabilen insanlara her zaman hayran olmuşumdur...
Kendim uzun vadeli bir TS kurdum, ancak bir pozisyonda kalma rekorum 140 gün, ortalama 70-80 gün, ancak 10 yıl .......
Ve bir yıl veya 2 gün için fark nedir, herhangi bir TF'de döngüler ve kalıplar aynıdır :) Bu tür tahminlere göre ticaret yapmıyorum, farkında olmak için büyük resme bakıyorum.. haftalarca tüm dönem için EURUSD'ye bakın, o zaman 7 yıllık büyüme-düşüş-büyüme-düşüşü çok net vurgulayabilirsiniz.. işte 2016 sonunda sona eren başka bir düşüş döngüsü
Tarih açıktır. Gerçek ticarette her şeyi bulanıklaştırdı.
Hayran kalındı!
Ayy yine saçmalık