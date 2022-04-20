ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 75
Göstergeler üzerinde işlem yapan herkes kaybeder çünkü ne olduğunu gösterirler.
Ne mutlu iman edene, o dünyada sıcacıktır
Her zamanki gibi HAKLISIN!
Alıntılar da "ne olduğunu" gösteriyor... Ancak bu, bireysel tüccarların kârla ticaret yapmasını engellemez...
Ana şey, kafada kulakları birbirine bağlayan birden fazla girus olması gerektiğidir ...
hedefe ulaşmak için daha fazla şans 1937.17
Gün içi analiz...
Kâr almak ve devam eden bir trendle bir pozisyon açmak için hangi zaman dilimi seçilmeli?...
Her Tüccar bu soruyu kendisi çözer!...
Bu seçim için olası seçenekler:
Piyasanın mevcut durumu düşüş eğiliminin devamıdır.
bugün buraya gelmek istiyor gibi görünüyor 1833.03
Altın sadece uzun ve orta vadede alınır. Bu seçeneğin en azından vakıf tarafından desteklendiğini düşünüyorum.
Bu strateji ile de ticaret yapabilirsiniz...
Ancak yine de analizi BAĞIMSIZ olarak yapmak ve olası kayıplardan sorumlu olmak daha iyidir ...
Mevcut analiz: düşüş eğilimi (tüm göstergeler kırmızı renkte)...
Şu anda, Pivot'un altına düşene kadar yukarı yönlü olma şansı daha fazla - sadece yukarı yönlü,
Eğlenceli...
PARANIZI riske atmak ve "DAHA FAZLA ŞANS" diye düşünmek... Belki yazı tura atabilirsiniz?...
bugün bir düşüş için - geri dönüşün olduğu noktalar var.
- sarı yatay çizgilerden - ters noktalar yukarı.