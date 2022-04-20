ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 32

Yeni yorum
 
Renat Fatkhullin :

Şimdi bunu yapabilirsiniz: editör panelindeki düğme ile


js yavaş yavaş dünyayı ele geçiriyor

ve nesnenin parametrelerinden birini dikey olarak nasıl değiştireceğimi anlamadığım bir şey, nedense ikisi de yükseliyor.

Aynı widget'ı kendim için de yazdım))

[Silindi]  
aşağı inmeye hazırlanıyor gibi görünüyor - ancak ana sinyaller hazır olmasına rağmen tüm sinyaller henüz hazır değil
Dosyalar:
XAUUSDDaily.png  52 kb
[Silindi]  
Her şey gibi değil! çalmayacak. Güzel bir düşüş için her şey hazır görünüyor!
Dosyalar:
XAUUSDH2.png  43 kb
[Silindi]  
1 dakikada bir artış daha - satışa açık
Dosyalar:
XAUUSDM1.png  55 kb
XAUUSDM1x.png  56 kb
[Silindi]  
SanAlex :
1 dakikada bir artış daha - satışa açık

kuyu ! bir nevi başladı (muhtemelen tek başıma başladım) aksi halde yine de kırgınım

Dosyalar:
XAUUSDM1x1.png  57 kb
 
SanAlex :

kuyu ! bir nevi başladı (muhtemelen tek başıma başladım) aksi halde yine de kırgınım

normlar! )

Sadece resimlerinizde girişin nerede olduğunu, durağın nerede olduğunu anlamak zor.

[Silindi]  
Nikolai Karetnikov :

normlar! )

Sadece resimlerinizde girişin nerede olduğunu, durağın nerede olduğunu anlamak zor.

Giriş - herkes kendisi için karar verir. Ekspertiz ayarlarında verilen kâra göre bir çıkışım var.

Dosyalar:
XAUUSDM30.png  56 kb
XAUUSDM30x.png  61 kb
[Silindi]  
İşte şimdi iyi bir giriş
Dosyalar:
XAUUSDH2x.png  30 kb
 
SanAlex :
İşte şimdi iyi bir giriş

Erken

Satın aldığım 1750 seviyesinde olacak.

[Silindi]  
Алексей Тарабанов :

Erken

Satın aldığım 1750 seviyesinde olacak.

yine de günlük grafikte düşüş eğilimi var.

- Sabah kâr ettim - akşam başka biri girdi.

Dosyalar:
XAUUSDDaily.png  64 kb
XAUUSDH2.png  73 kb
1...252627282930313233343536373839...100
Yeni yorum