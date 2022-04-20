ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 32
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdi bunu yapabilirsiniz: editör panelindeki düğme ile
js yavaş yavaş dünyayı ele geçiriyor
ve nesnenin parametrelerinden birini dikey olarak nasıl değiştireceğimi anlamadığım bir şey, nedense ikisi de yükseliyor.
Aynı widget'ı kendim için de yazdım))
1 dakikada bir artış daha - satışa açık
kuyu ! bir nevi başladı (muhtemelen tek başıma başladım) aksi halde yine de kırgınım
kuyu ! bir nevi başladı (muhtemelen tek başıma başladım) aksi halde yine de kırgınım
normlar! )
Sadece resimlerinizde girişin nerede olduğunu, durağın nerede olduğunu anlamak zor.
normlar! )
Sadece resimlerinizde girişin nerede olduğunu, durağın nerede olduğunu anlamak zor.
Giriş - herkes kendisi için karar verir. Ekspertiz ayarlarında verilen kâra göre bir çıkışım var.
İşte şimdi iyi bir giriş
Erken
Satın aldığım 1750 seviyesinde olacak.
Erken
Satın aldığım 1750 seviyesinde olacak.
yine de günlük grafikte düşüş eğilimi var.
- Sabah kâr ettim - akşam başka biri girdi.