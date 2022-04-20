ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 93
Bugün için yeterli, asıl mesele zamanında durmak, muhtemelen bugün aşağı inmek zor olacak.
GOLD'a göre, anladığım kadarıyla THXNICAL doğrulaması yok - değil mi?
Ve haberler veya bazı olaylar - hayır?
HERHANGİ BİR HABER veya ETKİNLİK öncelikle FİYATA yansıtılması ZORUNLUDUR...
FİYATA HER ŞEY DAHİLDİR!
Bu doğru
işte buradalar - 1950
Peki ne?... Her zaman mı yoksa SADECE büyük tatillerde mi tahmin edersiniz ?...
Belki de SPORTLOTO oynamalısın?...
Danışman, pozisyonu 1945'te mi yoksa 1955'te mi kapatacağını umursamıyor... Asıl mesele şu ki KÂR var!
Ve danışmanınız 1955'te kapandı - ya da 1945'i bekler
uzaydan doğrudan bilgi mi alıyor? :) yoksa sadece loto sporu eğitimi mi aldı?
ps
Hayır, tahmin etmiyorum - sadece seviyeleri okudum ve ciltlere baktım
Şimdi anladım!
SEVİYELERİ çizdin mi... bu arada, onları "uzaydan" mı alıyorsun?... yoksa bir rüyada mı gördün?...
Hayır, muhtemelen spor lotosunda olduğu gibi TAHMİN EDİLMİŞTİR? ...
Oh, peki... GELECEĞİ GÖREN medyumlara her zaman imrenmişimdir...
Ah, nedeni bu ! bu çok şeyi açıklıyor meslektaşım arkadaşımı kıskanmayın.
Yoksa sabah 10'da tam seviyeyi belirtmen seni çok mu üzdü?
ama daha 18:45 değil ve eğer fiyat 1945'e ulaşırsa mahvolurum :)))) yüzünü masaya vurmak için bir nedenin olacak.
Sen beni anlamadın! SADECE danışmanlar benim için çalışıyor, anladığınız gibi, duyu dışı bir algı yok - tek bir gram değil ...
Ama bana her şey yakışıyor!
Peki ya kıskançlık? Büyücüler ve büyücülerle ilgili çocukluk hayalim bu... Pekala, en azından bir dezavantajım olmalı?...
Gelişmiş bir hayal gücü olmasına rağmen, bu büyük olasılıkla bir erdemdir ...
Vay canına, sen tüm insanlığın rüyasısın!
SADECE BİR HATA - aynı zamanda tamamen önemsizdir.
