ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 94
Altın aşağı görünüyor.
ABD borsasındaki güçlü büyüme teyit ediyor
XAUUSDH2 Hedefi 1948.69
yine sen?
bugün yine düşecek gibi.
1900 seviyesi çok uzakta
1925 - 1915 aralığı oldukça ulaşılabilir görünüyorGOLD-6.22'den bahsediyoruz
Altın analizi (W1'deki genel eğilim):
Mevcut durum düz (göstergeler farklı yönlerde)...
En iyi seçenek - piyasa dışı ..., TÜM endeksin tersine çevrilmesini bekleyin. tek yön...
Ancak, geri çekilmeler üzerinde çalışmak..., ... veya bir trendin varlığının önemli olmadığı durumlarda, ölçeklendirme de dahil olmak üzere birçok ticaret stratejisi ve FARKLI olanlar var...
bir tür haber çıktı - burada belki altının fiyatı düşecek, muhtemelen ??? tahmin iptal!!!
w1 hala düz mü?
GENEL eğilimin tanımı açık bir soru değil ...
Teoride, genel eğilimi belirlemek için çizelge ne kadar büyükse, strateji o kadar GÜVENİLİR.
Bunların hepsi doğrudur, ancak pratikte, her Tüccar kendisi için kendi çizelgesini seçer... Çoğu tüccar SİNYALLERİN büyük gecikmesini sevmediğinden ve bu bağlamda nadir ticaret...
ÖRNEK (bu altın strateji için):
W1 - düz
D1 - düz
H12 - düz
H8 - yukarı trend
H6 - yukarı trend
Н4 - düz
Н3 - düz
Н2 - düz
H8'deki strateji şöyle görünür:
Mevcut durum yukarı yönlü bir trend (tüm endeksler pozitif bölgede)...
Zaman dilimlerinden birinde, herhangi bir gösterge için her zaman görmek istediğinizi görebilirsiniz. Ancak bu bir teselli, bir sinyal veya harekete geçme çağrısı değil.
