Altın aşağı görünüyor.

ABD borsasındaki güçlü büyüme teyit ediyor

XAUUSDH2 Hedefi 1948.69

1948.69

 
Алексей Тарабанов # :

yine sen?

Hey
 

bugün yine düşecek gibi.

1900 seviyesi çok uzakta

1925 - 1915 aralığı oldukça ulaşılabilir görünüyor

GOLD-6.22'den bahsediyoruz
 

Altın analizi (W1'deki genel eğilim):

Mevcut durum düz (göstergeler farklı yönlerde)...

En iyi seçenek - piyasa dışı ..., TÜM endeksin tersine çevrilmesini bekleyin. tek yön...


Ancak, geri çekilmeler üzerinde çalışmak..., ... veya bir trendin varlığının önemli olmadığı durumlarda, ölçeklendirme de dahil olmak üzere birçok ticaret stratejisi ve FARKLI olanlar var...

SanAlex # :

XAUUSDH2 Hedefi 1948.69

bir tür haber çıktı - burada belki altının fiyatı düşecek, muhtemelen ??? tahmin iptal!!!

XAUUSDH2.png

 
Serqey Nikitin # :

Altın analizi (W1'deki genel eğilim):

Ancak, geri çekilmeler üzerinde çalışmak..., ... veya bir trendin varlığının önemli olmadığı durumlarda, ölçeklendirme de dahil olmak üzere birçok ticaret stratejisi ve FARKLI olanlar var...

w1 hala düz mü?
Sinyalin ne zaman görüneceğini yazar mısınız?
 
Yuriy Zaytsev # :
GENEL eğilimin tanımı açık bir soru değil ...

Teoride, genel eğilimi belirlemek için çizelge ne kadar büyükse, strateji o kadar GÜVENİLİR.

Bunların hepsi doğrudur, ancak pratikte, her Tüccar kendisi için kendi çizelgesini seçer... Çoğu tüccar SİNYALLERİN büyük gecikmesini sevmediğinden ve bu bağlamda nadir ticaret...

ÖRNEK (bu altın strateji için):

W1 - düz

D1 - düz

H12 - düz

H8 - yukarı trend

H6 - yukarı trend

Н4 - düz

Н3 - düz

Н2 - düz

 
Serqey Nikitin # :

H8'deki strateji şöyle görünür:

Mevcut durum yukarı yönlü bir trend (tüm endeksler pozitif bölgede)...

 
Serqey Nikitin # :

Zaman dilimlerinden birinde, herhangi bir gösterge için her zaman görmek istediğinizi görebilirsiniz. Ancak bu bir teselli, bir sinyal veya harekete geçme çağrısı değil.

Bana cevap veremezsin, cevapsız yaparım.

