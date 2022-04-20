ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 72

Vladimir Baskakov :
A 0. Bilinen tüm göstergeleri grafiğe eklemek sistemle ticaret yapmak anlamına gelmez, bu bir karmaşa

Düşmanınız cehalettir! Ve dolayısıyla kategorik yargılar!

Tüm grafikler tek bir analiz sistemine sahiptir: DML&EWA Tekniği!

Doğru, iki yazılım modülünden oluşur: Elliott Wave Maker danışman programı ve WLM göstergesi (dalga seviyesi metronomu), bu hiçbir şeyi tahmin etmez, ancak yalnızca dalga sayarken yoldan çıkmamanızı söyler!

Igor Bebeshin :

Reklam ilerlemenin motorudur
 

Üst düzey dalga seviyesindeki Dakikadaki yukarı hareketin hedeflerine ulaşılamadı.
Fiyat, Minuette dalga seviyesinin Andrews dirgen denge kanalında sıkıca sıkışmış:


Denge kanalından çıkışa kadar, fiyat hareketinin 2-3 daha yüksek dalga seviyesindeki ortak yönü dikkate alınmadıkça, tahmin anlamsızdır.

 
Kimin önerileri olacak?
 
Pazartesi için +/-1875

 
Analiz:


Mevcut analiz - düşüş trendi (tüm göstergeler kırmızı renkte)...

Perspektif - düşüş trendi ne kadar sürecek?..., bilmiyorum (Ben Vanga değilim)... Pozisyonu kapatmak için en hızlı gösterge grubunun tersine dönmesini beklememiz gerekiyor...

 
göstergeler nelerdir?

profilinizde görebilirsiniz. Görünüşe göre uzun zamandır forumdasın.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

muhtemelen aynısına sahipsiniz - profilinize yeni baktım, göstergelerin adları neredeyse benzer

 
Çok yüksek bir fiyat dışında, fiyatlarda düşüş için herhangi bir ön koşul yoktur.
herkes farklı görüyor - fiyat 1840'ın altına düşerse ve orada sabitlenirse, o zaman 1705,64'e bir düşüş bekleyebiliriz

- ama şu ana kadar 1967'ye kadar zirveye çıkmak istediği açık.52

XAUUSDGünlük

