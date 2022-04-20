ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 7

Sergey Chalyshev :

Altının neden düşmesi gerektiği belli değil, aşağıdaki resmi alıyorum:


Altının ruble cinsinden maliyeti:



Gerçek şu ki, altın fiyatı sıkı bir şekilde dolar endeksine bağlı.

Şimdi dolar endeksi 95.17, bu da son kez ÇOK düşük bir değer.

Endeks büyür ve altın büyür, bu büyüme potansiyeli olduğunu gösterir, AMA

endeks yükselir yükselmez altın keskin bir şekilde düşmeye başlar (kar alma ve nakde çıkış)

İşte altınla ilgili ilginç bir makale

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi

 
basit tüccar :

Gerçek şu ki, altın fiyatı sıkı bir şekilde dolar endeksine bağlı.

...

Bunu matematiksel olarak doğrulayabilir misiniz? En azından korelasyon düzeyinde?

 
Vasili Sokolov :

Bunu matematiksel olarak doğrulayabilir misiniz? En azından korelasyon düzeyinde?

Garip, Vasily, bunu açıklaman gerekiyor ...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

Altının değeri dolar cinsindendir, bu nedenle

ucuz dolar - pahalı altın ve tam tersi.

basit tüccar :

Sen bizim "Açıkça Kaptan"ımızsın!

Ve çitin üzerine altının fiyatının güneş aktivitesinin döngülerine ve gümüşe - ayın evrelerine - bağlı olduğunu yazarsam buna inanır mısınız?

Elbette, para birimi, bitcoinler, endeksler vb. dahil olmak üzere diğer herhangi bir emtia gibi altının maliyeti dolar cinsindendir. Ve tabii ki, altın, ünlü dolar endeksi de dahil olmak üzere, dünyadaki diğer tüm zihinsel ve zihinsel olmayan araçlarla ilişkilidir. Ancak bu korelasyon çok zayıf ve spesifiktir. Bu nedenle, altının maliyetinin doğrudan dolar endeksine bağlı olduğunu söylemek güvenlidir.

 
Vasili Sokolov :

Sen bizim "Açıkça Kaptan"ımızsın!

Ve çitin üzerine altının fiyatının güneş aktivitesinin döngülerine ve gümüşe - ayın evrelerine - bağlı olduğunu yazarsam buna inanır mısınız?

Elbette, para birimi, bitcoinler, endeksler vb. dahil olmak üzere diğer herhangi bir emtia gibi altının maliyeti dolar cinsindendir. Ve tabii ki, altın, ünlü dolar endeksi de dahil olmak üzere, dünyadaki diğer tüm zihinsel ve zihinsel olmayan araçlarla ilişkilidir. Ancak bu korelasyon çok zayıf ve spesifiktir. Bu nedenle, altının maliyetinin doğrudan dolar endeksine bağlı olduğunu söylemek güvenlidir.


İyi dedin ama neden?

İlk yaklaşım olarak: 

> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F)
> summary(lmd)

Call:
lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F)

Residuals:
      Min         1 Q    Median         3 Q       Max 
- 0.047555 - 0.019711 - 0.002173    0.019627    0.047391 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.8181715    0.0249617    32.78    < 2 e- 16 ***
tbl$GOLD.F   0.0002259    0.0000200    11.29    < 2 e- 16 ***
---
Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom
Multiple R-squared:   0.2856 ,    Adjusted R-squared:   0.2834 
F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF,  p-value: < 2.2 e- 16

p değeri düşüktür ve bir bağımlılık vardır, ancak zayıftır.

Yukarıdaki test, altının doğrudan dolara bağımlı olduğunu kanıtlamaz, ancak bariz olanı söyler: piyasadaki tüm enstrümanlar bir dereceye kadar ilişkilidir.

 
Vasili Sokolov :

Güzel!

Aynı ruhla devam!

Ve bu verileri kullanacağım:


 
Vasili Sokolov :

Vasily, idolün altın ve dolar endeksi arasındaki ilişki hakkında yazdı - Larry Williams

 
Michael Simakov :

Vasily, idolün altın ve dolar endeksi arasındaki ilişki hakkında yazdı - Larry Williams

idollerim yok Ama bir tüccar olarak Larry'ye saygı duyuyorum. Ve bu bağımlılık hakkında, hevesli Mikhail'in yaptığından daha anlamlı ve teknik bir düzeyde yazdı. Altının dolar endeksine bağımlılığını inkar etmiyorum ama Misha'nın gösterdiği şey birbirinin üzerine bindirilmiş iki farklı grafik.
 

Vasily, birinin ve diğerinin bağımlılığı nasıl belirlenir?

Herkesin yaptığı budur - bir grafiği diğerine empoze ederler.

Eğer alışkınsan, o zaman lütfen...


