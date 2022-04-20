ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 7
Altının neden düşmesi gerektiği belli değil, aşağıdaki resmi alıyorum:
Altının ruble cinsinden maliyeti:
Gerçek şu ki, altın fiyatı sıkı bir şekilde dolar endeksine bağlı.
Şimdi dolar endeksi 95.17, bu da son kez ÇOK düşük bir değer.
Endeks büyür ve altın büyür, bu büyüme potansiyeli olduğunu gösterir, AMA
endeks yükselir yükselmez altın keskin bir şekilde düşmeye başlar (kar alma ve nakde çıkış)
Katma
İşte altınla ilgili ilginç bir makale
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
Bunu matematiksel olarak doğrulayabilir misiniz? En azından korelasyon düzeyinde?
Bunu matematiksel olarak doğrulayabilir misiniz? En azından korelasyon düzeyinde?
Garip, Vasily, bunu açıklaman gerekiyor ...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
Katma
Altının değeri dolar cinsindendir, bu nedenle
ucuz dolar - pahalı altın ve tam tersi.
Sen bizim "Açıkça Kaptan"ımızsın!
Ve çitin üzerine altının fiyatının güneş aktivitesinin döngülerine ve gümüşe - ayın evrelerine - bağlı olduğunu yazarsam buna inanır mısınız?
Elbette, para birimi, bitcoinler, endeksler vb. dahil olmak üzere diğer herhangi bir emtia gibi altının maliyeti dolar cinsindendir. Ve tabii ki, altın, ünlü dolar endeksi de dahil olmak üzere, dünyadaki diğer tüm zihinsel ve zihinsel olmayan araçlarla ilişkilidir. Ancak bu korelasyon çok zayıf ve spesifiktir. Bu nedenle, altının maliyetinin doğrudan dolar endeksine bağlı olduğunu söylemek güvenlidir.
İyi dedin ama neden?
Bunun böyle olmadığına dair argümanlarınız nerede?
İlk yaklaşım olarak:
p değeri düşüktür ve bir bağımlılık vardır, ancak zayıftır.
Yukarıdaki test, altının doğrudan dolara bağımlı olduğunu kanıtlamaz, ancak bariz olanı söyler: piyasadaki tüm enstrümanlar bir dereceye kadar ilişkilidir.
Güzel!
Aynı ruhla devam!
Ve bu verileri kullanacağım:
Vasily, idolün altın ve dolar endeksi arasındaki ilişki hakkında yazdı - Larry Williams
Vasily, idolün altın ve dolar endeksi arasındaki ilişki hakkında yazdı - Larry Williams
Vasily, birinin ve diğerinin bağımlılığı nasıl belirlenir?
Herkesin yaptığı budur - bir grafiği diğerine empoze ederler.
Eğer alışkınsan, o zaman lütfen...