Vladimir Baskakov :
Alexey, trend yükseldi, yani bir geri tepme düşüştür;)

Analiz :

Mevcut durum düz (göstergeler farklı yönlere yönlendirilir)..., peki ya da yatay bir kanal - hangisi sizin için daha uygunsa...

Bir daire ile, bir trendden daha hızlı başka stratejiler kullanılır...


Tüccar önceliği ticaretin GÜVENİLİRLİĞİne sahipse, düz bölümleri atlamak daha iyidir...

Serqey Nikitin :

Analiz :

seni yapanı bırak
 

Gelecekteki girişin ön analizi:



 
Александр :

VVT :

Александр :

Eh, biraz satıldı, şimdi satın alabilirsiniz
 

Fiyatının nasıl oluştuğunu anlayana kadar altına dokunmayın.

Böyle bir kelime var: Üçlü. Romalılarda bu üçüncü sıraydı; eski, kanıtlanmış savaşçılardan oluşturuldu. Gençlik önden yürüdü.

90'larda, tanıdıklarımdan biri şöyle bir iş kurdu: 2 yüksek karlı katman (birincisi bir piramit), üçüncü katman Lianozovo'daki Triary kayıt stüdyosu. Neredeyse kar amacı gütmeyen, ancak Grebenshchikov'un fonogramlarının tüm haklarına sahip olmasına rağmen. Münhasıran.

Altın triariidir. Birincisi, endeksler (yakında) çökecek ve dolar yükselecek. Sonra altınlara gideceğiz.

 
Алексей Тарабанов :

Teorik stratejiniz bazen doğrudur)

 
VVT :

