ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 63
Alexey, trend yükseldi, yani bir geri tepme düşüştür;)
Analiz :
Mevcut durum düz (göstergeler farklı yönlere yönlendirilir)..., peki ya da yatay bir kanal - hangisi sizin için daha uygunsa...
Bir daire ile, bir trendden daha hızlı başka stratejiler kullanılır...
Tüccar önceliği ticaretin GÜVENİLİRLİĞİne sahipse, düz bölümleri atlamak daha iyidir...
Gelecekteki girişin ön analizi:
Gelecekteki girişin ön analizi:
Onu zaten aşağı çekiyorlar, geri gelmeyebilir.
Çekti, kısa yapacağız)))
Her şakanın şaka payı vardır.
Fiyatının nasıl oluştuğunu anlayana kadar altına dokunmayın.
Böyle bir kelime var: Üçlü. Romalılarda bu üçüncü sıraydı; eski, kanıtlanmış savaşçılardan oluşturuldu. Gençlik önden yürüdü.
90'larda, tanıdıklarımdan biri şöyle bir iş kurdu: 2 yüksek karlı katman (birincisi bir piramit), üçüncü katman Lianozovo'daki Triary kayıt stüdyosu. Neredeyse kar amacı gütmeyen, ancak Grebenshchikov'un fonogramlarının tüm haklarına sahip olmasına rağmen. Münhasıran.
Altın triariidir. Birincisi, endeksler (yakında) çökecek ve dolar yükselecek. Sonra altınlara gideceğiz.
Teorik stratejiniz bazen doğrudur)
Olur...