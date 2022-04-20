ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 54
Kıskançlık kaynadı mı? ;)))
Bir bardağa boşalt, iç, merak etme
Ve her şey geçecek// açgözlülük ve heyecanla sana da aynısını yapmanı tavsiye ediyorum...
Ne için kıskançlık Lech? Henüz hiçbir şeyi onaylamadın, sadece sohbet ediyorsun
adını bile okuyamıyorsanız delirmişsiniz demektir
devam et kıskanman hoşuma gitti
ve bu arada, izleme bu kadar çok işlemi yiyemez ve işlemlerin görüntülenmesini kapatmanın bir yolu yoktur.
anlaşmalar ve buna göre strateji - göstermek istemiyorum
;)
tepmek - tepmek 1909.13'e kadar
ve işte robotum, beni birleştirecek
sızıntı görünmüyordu - bugün büyük olasılıkla burada 1889.49 ve geri
--------------------------------------------------
Bir şeyi anlayamıyorum - pozisyonların neden kapatıldığını - ayarlarda bir kapanma sinyali yok.
- kar için her şeyi kapatmak zorunda kaldı
--------------------------------------------------
Neden olduğunu anladım - 130.000 kârım vardı - bu yüzden bu miktarı aldı ve pozisyonları kapattı.
ve dengeye göre - 300.000'e ulaştığı için kapatmak zorunda kaldım - ama eksi 40.000 aldım - stop out.
kısacası, her şeyi doğru yaptı - aksi takdirde robotta bir hata olduğunu günah işlemeye başladım bile
Merhaba. XAU/GBP ve XAU/CHF için işlemler:
XAU/GBP
XAU/CHF
Aferin ! - İlginç, ne duymak istersin?
Gold'a göre, genel olarak, nedir, ha yapmayın. Görünüşe göre zaten yukarı çıkmak istiyor, şimdi tekrar aşağı inmek istiyor.
bugün, büyük olasılıkla, 1900.90'dan 1838.00'e kadar iyi bir şekilde düşecek
----------------------
1900.90'a kadar zirvedeyim - Bir tuzak var umarım beni unutmazlar, beni de al yanına
Gold'a göre, genel olarak, nedir, ha yapmayın. Görünüşe göre zaten yukarı çıkmak istiyor, şimdi tekrar aşağı inmek istiyor.....
Evet, işaretlemenin basitleştirilmiş bir versiyonunu izleseniz bile altınla ilgili bir karışıklık yok - bu yılın yukarı hareketinin hedefine ulaşıldı, ardından düzeltme:
Daha karmaşık bir seçenek alırsak:
ikinci dalganın genişletilmiş bir düzeltme olduğu gerçeğine bakılırsa , dördüncüsü derin olacak, ancak yukarıdaki tablodakiyle aynı hedeflere sahip olmayacak.
İşte 100 yıllık altın fiyat tablosu. Görmek ilginç olabilir.
İşte 100 yıllık altın fiyat tablosu. Görmek ilginç olabilir.
Grafiğe göre, bir şeylerin olması gerektiği ve fiyatın büyük olasılıkla düşeceği açıktır.