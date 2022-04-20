ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 54

Renat Akhtyamov :

Kıskançlık kaynadı mı? ;)))

Bir bardağa boşalt, iç, merak etme

Ve her şey geçecek

// açgözlülük ve heyecanla sana da aynısını yapmanı tavsiye ediyorum...
Ne için kıskançlık Lech? Henüz hiçbir şeyi onaylamadın, sadece sohbet ediyorsun
 
Vladimir Baskakov :
Ne için kıskançlık Lech? Henüz hiçbir şeyi onaylamadın, sadece sohbet ediyorsun

adını bile okuyamıyorsanız delirmişsiniz demektir

devam et kıskanman hoşuma gitti

ve bu arada, izleme bu kadar çok işlemi yiyemez ve işlemlerin görüntülenmesini kapatmanın bir yolu yoktur.

anlaşmalar ve buna göre strateji - göstermek istemiyorum

;)

SanAlex :

tepmek - tepmek   1909.13'e kadar

ve işte robotum, beni birleştirecek

sızıntı görünmüyordu - bugün büyük olasılıkla burada 1889.49 ve geri

--------------------------------------------------

Bir şeyi anlayamıyorum - pozisyonların neden kapatıldığını - ayarlarda bir kapanma sinyali yok.

- kar için her şeyi kapatmak zorunda kaldı

--------------------------------------------------

Neden olduğunu anladım - 130.000 kârım vardı - bu yüzden bu miktarı aldı ve pozisyonları kapattı.

ve dengeye göre - 300.000'e ulaştığı için kapatmak zorunda kaldım - ama eksi 40.000 aldım - stop out.

kısacası, her şeyi doğru yaptı - aksi takdirde robotta bir hata olduğunu günah işlemeye başladım bile

Dosyalar:
1889.49_gold.PNG  97 kb
 

Merhaba. XAU/GBP ve XAU/CHF için işlemler:


XAU/GBP


XAU/CHF


Александр :

Merhaba. XAU/GBP ve XAU/CHF için işlemler:

Aferin ! - İlginç, ne duymak istersin?

 
SanAlex :

Aferin ! - İlginç, ne duymak istersin?

14'ünde tahmin dalını dikkatlice okudu ve daha fazla uzatmadan sinsi baboları biçiyor :)
Gold'a göre, genel olarak, nedir, ha yapmayın. Görünüşe göre zaten yukarı çıkmak istiyor, şimdi tekrar aşağı inmek istiyor.

bugün, büyük olasılıkla, 1900.90'dan 1838.00'e kadar iyi bir şekilde düşecek

----------------------

1900.90'a kadar zirvedeyim - Bir tuzak var umarım beni unutmazlar, beni de al yanına

Dosyalar:
XAUUSDDaily_9999.png  58 kb
XAUUSDM30_1900.90.png  30 kb
 
SanAlex :

Gold'a göre, genel olarak, nedir, ha yapmayın. Görünüşe göre zaten yukarı çıkmak istiyor, şimdi tekrar aşağı inmek istiyor.

....

Evet, işaretlemenin basitleştirilmiş bir versiyonunu izleseniz bile altınla ilgili bir karışıklık yok - bu yılın yukarı hareketinin hedefine ulaşıldı, ardından düzeltme:



Daha karmaşık bir seçenek alırsak:

  • amaca da ulaşıldı, ancak daha düşük bir dalga seviyesinde...
  • Bu nedenle, çok derin olmayan bir düzeltme bekliyorum ...
    ikinci dalganın genişletilmiş bir düzeltme olduğu gerçeğine bakılırsa , dördüncüsü derin olacak, ancak yukarıdaki tablodakiyle aynı hedeflere sahip olmayacak.
 

İşte 100 yıllık altın fiyat tablosu. Görmek ilginç olabilir.

altın_100

Uladzimir Izerski :

İşte 100 yıllık altın fiyat tablosu. Görmek ilginç olabilir.


Grafiğe göre, bir şeylerin olması gerektiği ve fiyatın büyük olasılıkla düşeceği açıktır.

