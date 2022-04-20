ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 59

sert düşüşlerine rağmen yükseliş trendini kıramadı

Sergey Lazarenko :

sert düşüşlerine rağmen yükseliş trendini kıramadı

Yükselen olduğuna emin misin?
 
denis.eremin :

Koronavirüs aşısı açıklandı. Testin üçüncü aşamasını başarıyla geçti - verimlilik %90'ın üzerinde.

Yatırımcılar tüm pazarlarda bir atılım için hazırlanıyor

Yoğunluk şimdiden başladı. Koruyucu varlıklar nelerdir - hepsi eylemde! İndekslere bakın.

Biden etkisi + bahane olarak haber. Yaşasın yeni balon!

Balonun çok yeni olmadığı gerçeğini hesaba katarsak, bence - çöküşten yarım yıl önce, belki bir yıl.

Konuyla ilgili: altın, bence, düşüyor, 1800'e kadar sallanıyor. Belki 1700-1720'ye kadar. Peki, orada...

 
Vladimir Baskakov :
Yükselen olduğuna emin misin?

soru yanlış soruldu, çünkü önce karar vermeniz gerekiyor, ancak eğilimi nasıl belirleyeceksiniz? Extremum'a göre, eğilim şuydu, aksi takdirde, o zaman bu başka bir hikaye.

Sergey Lazarenko :

soru yanlış soruldu, çünkü önce karar vermeniz gerekiyor, ancak eğilimi nasıl belirleyeceksiniz? Extremum'a göre bir eğilim varsa, farklıysa, o zaman bu başka bir hikaye.

Soru doğru. Trendin yukarı doğru olduğunu güvenle söylediniz, şimdi başladınız, eğer, nasılsa, eğer...

 
Hangi dönemin dikkate alınacağına bağlı olarak; 2 asır yükselme, 2 ay alçalma, 2 dakika yükselme, tartışma ne hakkında? )
 
Vladimir Baskakov :
Soru doğru. Trendin yukarı doğru olduğunu güvenle söylediniz, şimdi başladınız, eğer, nasılsa, eğer...

Üzgünüm bir hata yaptım

 

Covid'in çaresi ile ilgili haberlerin arka planında birileri ağır altın satıp çiftlik hisseleri satın aldı.

Ve covid yıkıcı faaliyetine yeni başladı, bu da sektörün derinlere ineceği anlamına geliyor. Boş para atılacak ve altın yükselecek.

 
Uladzimir Izerski :

Covid tedavisi ile ilgili haberlerin arka planında, birileri ağır altın satıp çiftlik hisseleri satın aldı.

Ve covid yıkıcı faaliyetine yeni başladı, bu da sektörün derinlere ineceği anlamına geliyor. Boş para atılacak ve altın yükselecek.

Dün ilaç şirketlerinde güçlü bir büyüme olmadı - uzun zaman önce, yaz aylarında büyüdüler.

Pazartesi günü Pfizer %8,7 ve BioNtech %9,8 arttı.

Öte yandan sinema zincirleri, AMC Entertainment %44 ve Cinemark %35 artışla güçlü bir büyüme kaydetti.

 
denis.eremin :

Dün ilaç şirketlerinde güçlü bir büyüme olmadı - uzun zaman önce, yaz aylarında büyüdüler.

Pazartesi günü Pfizer %8,7 ve BioNtech %9,8 arttı.

Öte yandan sinema zincirleri, AMC Entertainment %44 ve Cinemark %35 artışla güçlü bir büyüme kaydetti.

Altın satıldı, ancak para henüz yeniden dağıtılmadı. Bu tür haberlerin birçok uygulama alanı vardır. Zamanında satış yapmak için zamana sahip olmak için satış ilk sırada yer aldı.

