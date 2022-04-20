ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 61

Roman Kutemov :

Kimler oradan alışveriş yapabilir? Belki tam tersine piyasada kimse yok, o yüzden duruyor, tüm çiftler için tablolara bakın

 
Sadece 1850-1860 seviyesini vuruyor. aşağı inmek istiyor.
 
Алексей Тарабанов :
Aşağı inmek istemiyormuş gibi baktı ama sağlam bir şekilde yukarı nişan aldı.

 
Vitaly Muzichenko :

Şimdi değil.

 
Алексей Тарабанов :

sırf bunun için alışverişe gittim

 
Vitaly Muzichenko :

Cumadan pazartesiye gece mi? Sana başarılar diliyorum.

 
Алексей Тарабанов :

Ben de öyle düşünmüştüm)

Yasal 2,5 doları aldım ve pazartesiden itibaren göreceğiz

 
Vitaly Muzichenko :

Yasal 2,5 doları aldım ve pazartesiden itibaren göreceğiz

:)

 

Anlaşmayı planlanandan daha erken kapattı ((( Yürüyüş güzeldi. Birkaç gün) Giriş noktası ve böyle bir çöp bekliyordum !!! Mumlara bakıldığında, bugün ve dün altının hiç işlem görmediği hissine kapılıyorsunuz !!!

 
Александр :

Eh, bir şekilde ... bir mum varsa, o zaman bir hacim vardı, bir hacim varsa, bir ticaret vardı.

Mevcut tabloya bakılırsa, iyi bir hareket olmalı, sınır zayıf bir şekilde çizilmemiş - kısa sürede görebilirsiniz

PS Firketelere bakıldığında, satıcılardan daha fazla alıcı var

