ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 61
Görünüşe göre biri satın alıyor?
Kimler oradan alışveriş yapabilir? Belki tam tersine piyasada kimse yok, o yüzden duruyor, tüm çiftler için tablolara bakın
Sadece 1850-1860 seviyesini vuruyor. aşağı inmek istiyor.
Aşağı inmek istemiyormuş gibi baktı ama sağlam bir şekilde yukarı nişan aldı.
Şimdi değil.
sırf bunun için alışverişe gittim
Cumadan pazartesiye gece mi? Sana başarılar diliyorum.
Ben de öyle düşünmüştüm)
Yasal 2,5 doları aldım ve pazartesiden itibaren göreceğiz
:)
Anlaşmayı planlanandan daha erken kapattı ((( Yürüyüş güzeldi. Birkaç gün) Giriş noktası ve böyle bir çöp bekliyordum !!! Mumlara bakıldığında, bugün ve dün altının hiç işlem görmediği hissine kapılıyorsunuz !!!
Eh, bir şekilde ... bir mum varsa, o zaman bir hacim vardı, bir hacim varsa, bir ticaret vardı.
Mevcut tabloya bakılırsa, iyi bir hareket olmalı, sınır zayıf bir şekilde çizilmemiş - kısa sürede görebilirsiniz
PS Firketelere bakıldığında, satıcılardan daha fazla alıcı var