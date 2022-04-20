ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 84
Üç Aylık Altın Arz ve Talep İstatistikleri.
Altın analizi:
Ne diyebilirim?... Eğilim yükseldi - tüm göstergeler siyahta... bu da işlemlerinizi YALNIZCA yukarı planladığınız anlamına geliyor...
Ancak bu, piyasanın takibini iptal etmez - henüz kimse mücbir sebepleri iptal etmedi...
Mentor'un teknik analizi olduğuna emin misin? Tüm göstergeler yükseldi, bu yüzden satın alıyoruz. Güzel
Aklı başında olanlar, MEVCUT durumda neye ihtiyaçları olduğunu anlayacaklardır...
Ve evet, ÇOK GÜZEL!!!
Üzerinde altın piyasası yeni bir yükseliş var iyimser duygu.
Bu hafta 16 Wall Street analisti altın araştırmasına katıldı. Katılımcılar arasında, 11 analist veya %69, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta yükselmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda, iki analist veya %13, kısa vadede altın için düşüş eğilimindeydi ve üç analist veya %19, fiyat açısından tarafsızdı.
altın hakkındaki düşüncelerim
Mentor'un teknik analizi olduğuna emin misin? Tüm göstergeler yükseldi, bu yüzden satın alıyoruz. Güzel
şimdi temelde yanlışsın
şimdi sadece göstergeleri gösteriyoruz. Ve başvurulardan sonucu alıyoruz. Al/sat konusunda pofik yani.
PS/ foruma tırmanmak için çok tembel - sonuçta, "takipçiler" tarafından her şeyin yeniden çizildiği zaten gösterildi ... böyle bir iğrençlik. İlk ekran görüntüsü değil ve her şey devam ediyor
iMACD Dört Zaman Çerçevesi
Orada her şey yolunda, gerçekten değil
Sinyal nerede? MACD'niz size yalan mı söyledi?