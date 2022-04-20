ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 18

Yuriy Zaytsev :

Ve konuyu açabilirsiniz - Hisseler - tahminler ve trendler?

Evet. Bu arada, katılıyorum. İlginç olurdu...
 
Mikhail Simakov :

erken satın aldı. 1520 - çok iddialı. 21-22 tekrar satılabilir

1553.3 :)

 
prostotrader :

1553.3 :)

3 ay geçti ve şimdiden 1586

 

Şimdi altın almaya çalışmayın!

Her şey çöktü, insanlar paraya dönüyor, dolar endeksi gözlerimizin önünde büyüyor,

altın da yarın düşecek.

 
prostotrader :

Ayrıca tüm marketlerden


 
prostotrader :

Bilge sözlerin!

Bu benim aracım olmasa da 03/11/2020 tarihinde altın aldım. Aptallıktan satın aldım ve sonra şimdi, varlıkların satıldığı ve paranın biriktiği krizin ilk aşaması olduğunu düşündüm, ancak zaten ikinci aşamada altın gibi "risksiz" varlıklar arayacaklar. .

 
Yani siz bana söyleyin, nihai mali sonuç kapanışta saat 10:00 ile 13:30 arasında geçerli gösterge niteliğinde mi, yoksa o andaki teklifte saat 14:00'te takas için mi hesaplanacak?
 
Aleksey Vyazmikin :
Yani siz bana söyleyin, nihai mali sonuç kapanışta saat 10:00 ile 13:30 arasında geçerli gösterge niteliğinde mi, yoksa o andaki teklifte saat 14:00'te takas için mi hesaplanacak?

Tüm nihai yerleşimler akşam takasında yapılır (18-59)

MT5'te ertesi gün bir düzeltme mümkündür.

 

Amerikalıların çekilişi geri kazanmasına rağmen


Altın almaktan kaçınıyorum çünkü dolar endeksi hala yükseliyor .

 


Pazartesi günü saat 15:00'te (Amerika'da aktif ticaret başlayacak), izlemeniz gerekiyor (USD_INDEX), iyi bir uzun giriş mümkün.

