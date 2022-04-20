ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 18
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve konuyu açabilirsiniz - Hisseler - tahminler ve trendler?
erken satın aldı. 1520 - çok iddialı. 21-22 tekrar satılabilir
1553.3 :)
1553.3 :)
3 ay geçti ve şimdiden 1586
Şimdi altın almaya çalışmayın!
Her şey çöktü, insanlar paraya dönüyor, dolar endeksi gözlerimizin önünde büyüyor,
altın da yarın düşecek.
Şimdi altın almaya çalışmayın!
Her şey çöktü, insanlar paraya döndü , dolar endeksi gözümüzün önünde büyüyor,
altın da yarın düşecek.
Ayrıca tüm marketlerden
Şimdi altın almaya çalışmayın!
Her şey çöktü, insanlar paraya döndü, dolar endeksi gözümüzün önünde büyüyor,
altın da yarın düşecek.
Bilge sözlerin!
Bu benim aracım olmasa da 03/11/2020 tarihinde altın aldım. Aptallıktan satın aldım ve sonra şimdi, varlıkların satıldığı ve paranın biriktiği krizin ilk aşaması olduğunu düşündüm, ancak zaten ikinci aşamada altın gibi "risksiz" varlıklar arayacaklar. .
Yani siz bana söyleyin, nihai mali sonuç kapanışta saat 10:00 ile 13:30 arasında geçerli gösterge niteliğinde mi, yoksa o andaki teklifte saat 14:00'te takas için mi hesaplanacak?
Tüm nihai yerleşimler akşam takasında yapılır (18-59)
MT5'te ertesi gün bir düzeltme mümkündür.
Amerikalıların çekilişi geri kazanmasına rağmen
Altın almaktan kaçınıyorum çünkü dolar endeksi hala yükseliyor .
Pazartesi günü saat 15:00'te (Amerika'da aktif ticaret başlayacak), izlemeniz gerekiyor (USD_INDEX), iyi bir uzun giriş mümkün.