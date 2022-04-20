ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 77

altın yükselmeye çalışıyor - erkenden, ilk önce 1765.92'ye

- bir tersine dönüşün başladığı oldukça açık olsa da - pembe seviyenin hala aşılması gerekiyor.

XAUUSDH2 1765,92

bugün 1791.32'ye kadar yürüyüş yapmaya karar verdi

XAUUSDH1 1791.32

 

Analiz:

Piyasanın MEVCUT durumu: Eğilim düştü, ancak şu ana kadar geri dönüş ind. 3 artı...

Perspektif : piyasanın dışındayken - TÜM göstergelerin bir yönde tersine çevrilmesini bekliyoruz...

SanAlex :

bugün 1791.32'ye kadar yürüyüş yapmaya karar verdi


hem orayı hem de orayı ziyaret ettim - bu kötü olan bir şey, beni onunla götürmek için aşağıdan sarı çizgimi yakalamadı.

XAUUSDH2 90

konuşabilirsin!? buradan 1752.81'i satın almak ve hedeflemek zaten mümkün !?

XAUUSDH2 1752,81

Anlamıyorum ! - nedense, yukarıdaki diğer resimdeki Gösterge - noktalar bu resimle uyuşmuyor. Bu nasıl olabilir?

Şimdi anlıyorum - her şey uyuyor. Ay sayısına da bakarsanız.

dün hedefe ulaşmadı - bugün ulaşmalı

XAUUSDH2 hhh

 

Bence strateji açık, basit olmalı ve yanlış sinyaller vermemeli...


Konum açma - TÜM göstergelerin BİR yönünde tersine çevrilmesiyle.

Bir pozisyonu kapatmak - en hızlı göstergenin (şu anda) tersine çevrilmesi.


PS Göstergesinin tersine çevrilmesi - sıfır çizgi geçişi: "+" değeri - yükseliş eğilimi, "-" değeri - düşüş eğilimi.

Ind. Zig-Zag analize dahil değildir.

 
Serqey Nikitin :

Bence strateji açık, basit olmalı ve yanlış sinyaller vermemeli...


Bir pozisyon açma - TÜM göstergelerin BİR yönünü tersine çevirerek.

Bir pozisyonu kapatmak - en hızlı göstergenin (şu anda) tersine çevrilmesi.


PS Göstergesinin tersine çevrilmesi - sıfır çizgi geçişi: "+" değeri - yükseliş eğilimi, "-" değeri - düşüş eğilimi.

Ekrana bakılırsa, 1. gösterge gereksiz. )

 
Ramiz Mavludov :

Ekrana bakılırsa, 1. gösterge gereksiz. )

1. ind. - Nedir?... Eğer Zig-Zag ise, o zaman konunun en başında bunu yazdım. analize katılmaz, sadece - karşılaştırma için bir resim ...

Analizde - sadece ind. 3, 4, 7...

 
Serqey Nikitin :

1. ind. - Nedir?... Eğer Zig-Zag ise, o zaman konunun en başında bunu yazdım. analize katılmaz, sadece - karşılaştırma için bir resim ...

Analizde - sadece ind. 3, 4, 7...

Bodrumdan, üst kattan demek istedim. TD3_

