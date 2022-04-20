ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 77
altın yükselmeye çalışıyor - erkenden, ilk önce 1765.92'ye
- bir tersine dönüşün başladığı oldukça açık olsa da - pembe seviyenin hala aşılması gerekiyor.
bugün 1791.32'ye kadar yürüyüş yapmaya karar verdi
Analiz:
Piyasanın MEVCUT durumu: Eğilim düştü, ancak şu ana kadar geri dönüş ind. 3 artı...
Perspektif : piyasanın dışındayken - TÜM göstergelerin bir yönde tersine çevrilmesini bekliyoruz...
konuşabilirsin!? buradan 1752.81'i satın almak ve hedeflemek zaten mümkün !?
Anlamıyorum ! - nedense, yukarıdaki diğer resimdeki Gösterge - noktalar bu resimle uyuşmuyor. Bu nasıl olabilir?
Şimdi anlıyorum - her şey uyuyor. Ay sayısına da bakarsanız.
dün hedefe ulaşmadı - bugün ulaşmalı
Bence strateji açık, basit olmalı ve yanlış sinyaller vermemeli...
Konum açma - TÜM göstergelerin BİR yönünde tersine çevrilmesiyle.
Bir pozisyonu kapatmak - en hızlı göstergenin (şu anda) tersine çevrilmesi.
PS Göstergesinin tersine çevrilmesi - sıfır çizgi geçişi: "+" değeri - yükseliş eğilimi, "-" değeri - düşüş eğilimi.
Ind. Zig-Zag analize dahil değildir.
Ekrana bakılırsa, 1. gösterge gereksiz. )
1. ind. - Nedir?... Eğer Zig-Zag ise, o zaman konunun en başında bunu yazdım. analize katılmaz, sadece - karşılaştırma için bir resim ...
Analizde - sadece ind. 3, 4, 7...
Bodrumdan, üst kattan demek istedim. TD3_