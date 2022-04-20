ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 91

Yeni yorum
 
Yuriy Zaytsev # :

kısaca - herhangi bir fikir?

fikir bir düzeltmedir, trend değil)

 
VVT # :

fikir bir düzeltmedir, trend değil)

+++

Sabahtan beri altın alıyorum!

 
Yuriy Zaytsev # :

+++

Sabahtan beri altın alıyorum!

boşuna

 
prostotrader # :

boşuna

Ertesi gün, zaten gün içinde satıyordum.

Küçük, küstah ve cüretkar bir gün içi spekülasyon oldu :)

 
Her tüccarın piyasanın mevcut durumunu değerlendirmek için kendi yöntemi vardır... Ve çoğu durumda, yeterince küçük incelik artı deneyim vardır...
 

.

uzun oldukça uzun

ve işte başka bir resim


 
GOLD-6.22 sabah kısa satışlar.
 

Altın analizi:



Mevcut durum düz (göstergeler farklı yönlerde)... Bu da kanalda sınırdan sınıra kadar çalışabileceğiniz anlamına geliyor... veya kafa derisi...

En iyi seçenek piyasanın dışındadır, TÜM göstergelerin bir yöne dönmesini bekleyin... Bu çok daha güvenilirdir.

[Silindi]  

XAUUSDH2 Hedef 1955.76

1955.76

 
yine de gün içinde düzgün bir satış GOLD-6.22
1...848586878889909192939495969798...100
Yeni yorum