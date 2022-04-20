ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 24

Wall Street Journal Cuma günü, ABD'de, koronavirüs pandemisi nedeniyle altın külçeleri ve madeni para kıtlığı olduğunu, bayilerin ya tükendiğini ya da geçici olarak kapandığını yazıyor.
Yatırımcıların ve bankacıların yardım için Kanada'ya bile başvurduğu kaydediliyor.
Makalede, "Bayiler tükendi veya geçici olarak kapatıldı. 1856'dan beri kendi barlarını basan Credit Suisse Group AG, bu hafta müşterilere New York'ta borsaları sormamalarını söyledi" diyor.
Bu bağlamda, altın külçe üretimini artırma talepleri Kanada Kraliyet Darphanesi'ni vurdu. Yayın, kıymetli metalin New York'a gönderilmesinin istendiğini de sözlerine ekledi.
Kıymetli metal kıtlığının arka planında, Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli altın fiyatları arttı. Büyümeleri %9 idi.
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

Selam millet. Ne düşünüyorsun?


 

anlaşmayı kapattı

Александр :

anlaşmayı kapattı

Boşuna kapattılar - trol ne için? Büyük olasılıkla, bugün 1735 dokunacak

XAUUSDH2

Alexsandr San :

Boşuna kapattılar - trol ne için? Büyük olasılıkla, bugün 1735 dokunacak


BURAYA GİDİYORUM

XAUUSDH2

 

Bir trolle çalışmıyorum!

Alexsandr San :

BURAYA GİDİYORUM


yön ile tahmin etmedim

XAUUSDH2

 
+
Uzun zaman önce çizgiler çizdim - göründüğü gibi görünüyorum

XAUUSDH2

 

Ve erken ayrıldım ve muhtemelen erken girdim. Ama hala çantada değil.


