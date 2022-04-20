ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 6

basit tüccar :

terminalde değil

ABD DOLARI DÖVİZ ENDEKSİ

ABD $ Endeksi - FXPro komisyoncusu buna sahiptir. yerleşik. Üzerinde ticaret yapabilirsiniz.
 
basit tüccar :

Hey!

1130'da altın almalı mıyım?

EVET gibi görünüyor. =1230 Bugün 13/02/17
 
Bugün 1223.72'de kısa kapandı
 
Altın için ilginç bir an, hafta sonunda düşüşe geçtim.
 
Michael Simakov :
Altın için ilginç bir an, hafta sonunda düşüşe geçtim.

ne kadar açıyorsun
 
Michael Simakov :
Altın için ilginç bir an, hafta sonunda düşüşe geçtim.

Ben de öyleyim, endeks 95,11 dolar ve yükselmesi gerekiyor, bu yüzden 1168 ons bekliyorum

 
Michael Simakov :
Altın için ilginç bir an, hafta sonunda düşüşe geçtim.

Evet! Şu anda, hafifçe 1300'e yükseltecekler, tüm ayıları indirecekler ve sonra indirecekler!

 
Nikolay Kositsin :

Evet! Şu anda, 1300'e hafifçe yükseltecekler, tüm ayıları indirecekler ve sonra onları indirecekler!


Herkesle olmayacağım :) 1300 kesinlikle ulaşmaz en azından bu hafta

 

Altının neden düşmesi gerektiği belli değil, aşağıdaki resmi alıyorum:


Altının ruble cinsinden maliyeti:


 
Sergey Chalyshev :

Altının neden düşmesi gerektiği belli değil, aşağıdaki resmi alıyorum:


Altının ruble cinsinden maliyeti:



zaman gösterecek

