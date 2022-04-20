ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
terminalde değil
ABD DOLARI DÖVİZ ENDEKSİ
Hey!
1130'da altın almalı mıyım?
Altın için ilginç bir an, hafta sonunda düşüşe geçtim.
Altın için ilginç bir an, hafta sonunda düşüşe geçtim.
Ben de öyleyim, endeks 95,11 dolar ve yükselmesi gerekiyor, bu yüzden 1168 ons bekliyorum
Altın için ilginç bir an, hafta sonunda düşüşe geçtim.
Evet! Şu anda, hafifçe 1300'e yükseltecekler, tüm ayıları indirecekler ve sonra indirecekler!
Evet! Şu anda, 1300'e hafifçe yükseltecekler, tüm ayıları indirecekler ve sonra onları indirecekler!
Herkesle olmayacağım :) 1300 kesinlikle ulaşmaz en azından bu hafta
Altının neden düşmesi gerektiği belli değil, aşağıdaki resmi alıyorum:
Altının ruble cinsinden maliyeti:
Altının neden düşmesi gerektiği belli değil, aşağıdaki resmi alıyorum:
Altının ruble cinsinden maliyeti:
zaman gösterecek