Bekledim))). Anlaşma psikolojik olarak ÇOK yorucuydu!!! ABD seçimlerinin bitiminden önce birkaç kez dışarı çıkıp ticareti unutmak istedim. Ancak stratejimi takip ettim - bekledim ... ve bekledim ... Sonuç - Bekledim!



 
Александр :

Evet, gerçekten çelik gibi sinirleriniz var.

 

Mevcut analiz:


Şimdi FLAT - göstergeler farklı yönlere yönlendiriliyor...

TREND'in tersine çevrilmesi hakkında konuşmak için çok erken - endeks 7 hala yükselişte...

En iyi seçenek: Piyasa dışındayken TÜM göstergelerin tek yönde tersine dönmesini bekliyoruz...

Ancak bazı tüccarlar, bir trendle çalışırken risklerin çok daha yüksek olduğunu anlamalarına rağmen, bir dairede çalışmayı tercih ediyor...

"P" seviyesinin üzerinde konsolide olursa, büyük olasılıkla bir tersine dönüş meydana geldi
SanAlex :
H8 grafiği TREND'i belirlemek için çok küçük...

Trendi belirlemek için grafiği Tüccar'ın kendisinin belirlediğine dair bir görüş var... Ama metodik olarak, bu doğru değil, çünkü piyasadaki eğilim TEK'tir ve grafiğe bağlı olarak birkaç farklı değil...

Tanrı üçlemeyi sever 8*3=24

(Baba, Oğul ve Kutsal Ruh)

 

BY altın aldım. Bir hafta ara verebilirsiniz))) seçimler... faiz oranları... ticaret için en iyi hafta değil.



 
Anladığımız araçlar var. Görünüşe göre altın senin için çok iyi bir araç.

Ve hepsi bu: Kâse , bir ikon, bir dua... Kâse'den içtikten sonra, şeylerin özünü anlamaya başlıyorsunuz. İçmeden de anlamaya başlayabilirsiniz.

 
Kabul ediyorum!!! %100'de. Uzun mesafeli bir strateji geliştirmek ve yürütmek için üç yıl!!! Likidite ve güvenli liman varlığı nedeniyle Altın'a öncelik verildi. Daha incelenecek, geliştirilecek ve uygulanacak çok şey var!!! Ama "şeylerin özünü anlamaya başladığınızda"... yaptığınız şeyden heyecan duyarsınız!!! O paha biçilemez!!!
 
son zamanlarda ben de altın hareketlerin hayranı oldum ... ve bunun çok öngörülebilir göründüğünü de görüyorum ... kısa olsa bile - şimdiye kadar sık sık tekrar giriyorum, ancak yeterli zamanım var ve geri dönüş oldukça dikkat çekici ... küçük bir kayıptan sonra ... asıl şey , anladığım kadarıyla onunla olan sabır ve sinirler çok daha az ...
