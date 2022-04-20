ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 36

Bai'de çalıştı Bai'de çalışmaya devam ediyoruz.


Bu konu hangi "korku" ile bu bölüme aktarıldı?

Uzaklaştı - ama kendin, neden yazmıyorsun?

 

Bir acemi söyle lütfen! Bir demo hesabında Altın grafiği nasıl açılır ?

Bir acemi söyle lütfen! Bir demo hesabında Altın grafiği nasıl açılır ?

Görüntüle\Piyasa İzleme\ +

Dosyalar:
2pkive.PNG  109 kb
 

O da olur!!! Arkadaşlarla konyak içmeye gittik))) İyi hafta sonları!!!



 
Görüntüle\Piyasa İzleme\ +

San Alex'e teşekkürler! piyasa görünümü/incelemesi - Bunu yaptım, tablo satırından emirleri açtım, şimdi grafiği açtım! Cevap verdiğiniz için teşekkürler!
 
Uzaklaştı - ama kendin, neden yazmıyorsun?

Ormana altın gömmek...

Evet ve FOREX'lilerin burada yazdıklarını okumak isteksizdir.

 
1750-1800 seviyesine kadar altın almıyorum. İstemiyorum.
 

Eğilim YUKARI ve uzun bir süredir - iki yıl... SADECE açık pozisyonlar satın alın - riskler minimumdur (eğilim sizi her zaman dışarı çıkarır!)...

Daha küçük grafiklerde (H2 veya H3) giriş noktasını arayın... Şimdilik bir geri dönüş var...

 
O da olur!!! Arkadaşlarla konyak içmeye gittik))) İyi hafta sonları!!!

Bazen testereyi pohpohlamamaya çalışıyorum ya da tırmanırsam ciltleri kesip günlerce ayakları uzatıyorum.


