ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 36
Bai'de çalıştı Bai'de çalışmaya devam ediyoruz.
Bu konu hangi "korku" ile bu bölüme aktarıldı?
Uzaklaştı - ama kendin, neden yazmıyorsun?
Bir acemi söyle lütfen! Bir demo hesabında Altın grafiği nasıl açılır ?
Görüntüle\Piyasa İzleme\ +
O da olur!!! Arkadaşlarla konyak içmeye gittik))) İyi hafta sonları!!!
Uzaklaştı - ama kendin, neden yazmıyorsun?
Ormana altın gömmek...
Evet ve FOREX'lilerin burada yazdıklarını okumak isteksizdir.
Analiz :
Eğilim YUKARI ve uzun bir süredir - iki yıl... SADECE açık pozisyonlar satın alın - riskler minimumdur (eğilim sizi her zaman dışarı çıkarır!)...
Daha küçük grafiklerde (H2 veya H3) giriş noktasını arayın... Şimdilik bir geri dönüş var...
Bazen testereyi pohpohlamamaya çalışıyorum ya da tırmanırsam ciltleri kesip günlerce ayakları uzatıyorum.