ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 34

Bir altın madenciliği şirketinin hissesi. NEM:


 
Bu konu hangi "korku" ile bu bölüme aktarıldı?
 
prostotrader :
Bu konu hangi "korku" ile bu bölüme aktarıldı?

Bunlar da altın fiyatları, ancak bu sizi şaşırtabilir. 13 dolar ne için?

 
Vitaly Muzichenko :

Zamanda geri gidip bu fiyata satın almak için bir zaman makinesine ihtiyacınız var. Bu, 45'te bir ruble satın almakla ilgili.

Resme bakın ve fiyatın nereye gideceğini tahmin edin.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
Anaokulu, ikinci çeyrek. Üzgünüm.
 
Алексей Тарабанов :

Resme bakın ve fiyatın nereye gideceğini tahmin edin.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

Resimlerde 3 adet şeker ambalajı ve bir adet gerçek ürünün fiyatları var.

 
Elbette şimdi acele edebilir ama 3 Kızılderili buna karşı.
 
Vitaly Muzichenko :

Resimlerde 3 şeker ambalajı ve bir gerçek ürünün fiyatları var

Resimlerim hakkındaysa, bir ambalaj ve bir ürün. Türevin fiyatı (şeker sarmalayıcı) = altının dolar cinsinden fiyatı / yalnızca altın satan, alan ve depolayan fonun hisse sayısı - genel giderlerin %'si. 13 dolar çıktı. Grafik tam olarak XAUUSD'yi tekrarlıyor, dikey ölçek farklı. Deneyin - beğeneceksiniz, sadece nitelikli bir yatırımcının statüsüne ihtiyacınız var. 1997'den beri bu statüye sahibim.

 
Şimdi altın ve dolar satmak ve diğer her şeyi satın almak daha iyidir. Ruble hariç.
 
Tersine. Kafası karışmış. Bir dolar al, gerisi - dediği gibi.
