ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 34
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir altın madenciliği şirketinin hissesi. NEM:
Bu konu hangi "korku" ile bu bölüme aktarıldı?
Bunlar da altın fiyatları, ancak bu sizi şaşırtabilir. 13 dolar ne için?
Zamanda geri gidip bu fiyata satın almak için bir zaman makinesine ihtiyacınız var. Bu, 45'te bir ruble satın almakla ilgili.
Resme bakın ve fiyatın nereye gideceğini tahmin edin.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
Resme bakın ve fiyatın nereye gideceğini tahmin edin.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
Resimlerde 3 adet şeker ambalajı ve bir adet gerçek ürünün fiyatları var.
Resimlerde 3 şeker ambalajı ve bir gerçek ürünün fiyatları var
Resimlerim hakkındaysa, bir ambalaj ve bir ürün. Türevin fiyatı (şeker sarmalayıcı) = altının dolar cinsinden fiyatı / yalnızca altın satan, alan ve depolayan fonun hisse sayısı - genel giderlerin %'si. 13 dolar çıktı. Grafik tam olarak XAUUSD'yi tekrarlıyor, dikey ölçek farklı. Deneyin - beğeneceksiniz, sadece nitelikli bir yatırımcının statüsüne ihtiyacınız var. 1997'den beri bu statüye sahibim.